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Народный банк Китая снизил курс юаня до нового минимума 

Российская Газета + ещё 29 12 часов назад
Фото: Российская Газета
Снижение официального курса юаня к доллару происходит пятый рабочий день подряд. Его текущее значение находится на минимуме с 15 мая 2008 года. На форексе курс юаня к доллару находится выше отметки 7,04.
Действия Народного банка Китая по ослаблению официального курса собственной валюты связаны с новым витком торгового противостояния между КНР и США.
Очередным шагом со стороны США в торговом противостоянии с Китаем стало заявление американского Минфина, в котором Китай официально назван «валютным манипулятором».
Народный банк Китая достаточно долго поддерживал курс юаня, добиваясь его стабильности, однако, чтобы компенсировать негативный эффект от очередного повышения американских ввозных пошлин, регулятор решил пойти на ослабление национальной валюты, констатирует аналитик «ВТБ Капитала» Нил Маккиннон. При этом к кардинальной девальвации китайский центробанк не готов, считает он.
По словам Маккиннона, помимо определенных выгод ослабление юаня может иметь серьезные негативные последствия, включая увеличение эффективной долговой нагрузки и ускорение инфляции цен на импортные товары (что может привести к снижению спроса на иностранные предметы роскоши).
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Комментарии
Азия , Нил Маккиннон , Минфин , Китай , США
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