Правительство Японии выразило протест в адрес России из-за запланированных стрельб в районе острова Кунашир Южно-Курильской гряды. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, сообщает Ura.ru.
Он отметил, что усиление российского военного присутствия на «северных территориях» противоречит позиции Токио. Генсе отметил, что государство выразило протест по дипломатическим каналам.
Уточняется, что военные учения в районе Кунашира запланированы с 5 по 10 августа. Россия уже заявляла, что постоянные претензии Японии не способствуют формированию позитивной атмосферы в отношениях между странами.
Ранее глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире НСН рассказал о недовольстве со стороны Японии.