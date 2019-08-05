Япония выразила протест из-за учений России на Курилах

Правительство Японии выразило протест в адрес России из-за запланированных стрельб в районе острова Кунашир Южно-Курильской гряды. Такое заявление сделал генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга, сообщает Ura.ru.

Он отметил, что усиление российского военного присутствия на «северных территориях» противоречит позиции Токио. Генсе отметил, что государство выразило протест по дипломатическим каналам.

Уточняется, что военные учения в районе Кунашира запланированы с 5 по 10 августа. Россия уже заявляла, что постоянные претензии Японии не способствуют формированию позитивной атмосферы в отношениях между странами.