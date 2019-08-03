Ким Чен Ын посмотрел на ракеты

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын лично следил за испытанием ракет, которые прошли в пятницу, 2 августа. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ, он выразил глубокое удовлетворение результатами тестового запуска.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила неопознанные снаряды малой дальности у своего восточного побережья. Предполагается, что пуск был совершен из Юнхуна в провинции Хамген-Намдо в Японское море. По данным северокорейских СМИ, речь идет о новой реактивной системе залпового огня.

Еще один ракетный пуск засекли в КНДР 1 августа. Источник Reuters тогда сообщил, что снаряд аналогичен тем, что Пхеньян запускал ранее на этой неделе. Отмечается, что ракетный пуск не представлял угрозы Северной Америке.

Запуски ракет проводятся из-за сильнейшего за последние годы экономического спада в стране, вызванного санкциями, а также чередой засух и наводнений. По данным Центрального банка Южной Кореи, ВВП КНДР в 2018 году по сравнению с прошлым годом снизился на 4,1 процента. Спад продолжается второй год подряд, а новые данные стали худшими с 1997 года, когда ВВП рухнул на 6,5 процента. Тогда это привело к массовому голоду.