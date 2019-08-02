Медведев решил судьбу Курил

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Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил 

РИА Новости + ещё 6 46 минут назад
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России; чем больше таких возмущений, тем больше поводов сюда приезжать, заявил журналистам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, прибывший в пятницу на Итуруп.
"Конечно, нет", — сказал он, отвечая на вопрос, вызывает ли протест японской стороны у него беспокойство. "Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?" — добавил Медведев.
Как заявил в пятницу МИД Японии, визит премьер-министра РФ на остров Итуруп "несовместим с позицией Японии" по вопросу Курильских островов, является чрезвычайно прискорбным и уязвляет чувства японских граждан.
Премьер РФ напомнил, что российские государственные служащие посещают и Курилы и любые другие территории Российской Федерации без согласования с какими бы то ни было государствами "при всем нашем добром отношении и желании развивать дружеские связи".
"Более того, чем больше таких возмущений, тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься", — заключил он.
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Комментарии28
Азия , Видео , Политика , Дмитрий Медведев , МИД , Правительство РФ
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