«Это наша земля»: Медведев «решил» судьбу Курил

Итуруп — российская земля. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер Дмитрий Медведев по прибытии туда.

На прошлой неделе стало известно о том, что Медведев может посетить этот остров Курильской гряды в августе.

Вчера в правительстве Японии объявили о намерении надлежащим образом ответить на визит премьер-министра России туда, а в японском Министерстве иностранных дел назвали возможную поездку Медведева на Итуруп неприемлемой, заслуживающей сожаления, ранящей сердца японцев и вредящей отношениям между странами.

Сегодня утром глава российского кабмина прибыл на остров. Общаясь с журналистами, он сообщил, что заявления Японии не беспокоят его.

«Это наша земля. Какие здесь могут быть поводы для беспокойства?» — заявил он.