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«Это наша земля»: Медведев «решил» судьбу Курил 

Рамблер + ещё 12 22 минуты назад
Итуруп — российская земля. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер Дмитрий Медведев по прибытии туда.
На прошлой неделе стало известно о том, что Медведев может посетить этот остров Курильской гряды в августе.
Вчера в правительстве Японии объявили о намерении надлежащим образом ответить на визит премьер-министра России туда, а в японском Министерстве иностранных дел назвали возможную поездку Медведева на Итуруп неприемлемой, заслуживающей сожаления, ранящей сердца японцев и вредящей отношениям между странами.
Сегодня утром глава российского кабмина прибыл на остров. Общаясь с журналистами, он сообщил, что заявления Японии не беспокоят его.
«Это наша земля. Какие здесь могут быть поводы для беспокойства?» — заявил он.
Более того, по словам Медведева, возмущения, подобные японским, — повод для представителей российского правительства бывать на Курилах чаще.
Азия , Видео , Катастрофы , Политика , Дмитрий Медведев , Правительство РФ , Япония
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