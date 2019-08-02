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Сеул введет ответные санкции в отношении Токио 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Южная Корея намерена ввести меры по ограничению торговли с Японией в ответ на исключение Республики Корея (РК) из списка стран, в которые по упрощенной схеме поставлялись высокотехнологичные компоненты. Об этом заявил на брифинге в пятницу вице-премьер по экономическим вопросам РК Хон Нам Ги.
"Наша страна также намерена исключить Японию из списка доверенных торговых партнеров. Мы планируем приступить к процедуре усиления контроля за экспортом", — сказал он.
Ранее правительство Японии приняло решение вывести Южную Корею из списка стран, в которые без ограничений по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие. Официально соответствующее решение вступит в силу 28 августа.
1 июля Токио ужесточил контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого, в частности, послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отвергает такую возможность.
Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским гражданам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что эта проблема была окончательно решена при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран.
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Азия , Наука и техника , Сеул
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