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Брата Си Цзиньпина обвинили в отмывании денег 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Susan Walsh/AP
Двоюродный брат главы Китая Си Цзиньпина Мин Чаи обвиняется в отмывании денег в Австралии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на австралийских чиновников.
Чая подозревают в организованной преступности, отмывании денег и в лоббировании интересов Китая на территории страны.
Следствие также пытается раскрыть источник доходов брата китайского лидера. Сообщается, что Мин Чаи оставил одном из казино около $40 млн Уточняется, что обвиняемый является гражданином Австралии.
Отвечая на обвинения Австралии в адрес Чая, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Хуа Чунин назвал эти сообщения беспочвенными и основанными на слухах.
Сам Си Цзиньпин обвинения в сторону брата никак не комментирует.
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Азия , В мире , Си Цзиньпин , Австралия , Китай
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