Китай отказался заменять ДРСМД

Ранее глава МИД Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Что касается того, чтобы сделать ДРСМД многосторонним, то мы уже говорили, что это двусторонний договор, заключенный между Россией и США. Если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов… Китайская сторона не согласна с этим», — передает РИА «Новости» слова Хуа Чуньин, прокомментировавшей предложение японского министра.