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Китай отказался заменять ДРСМД 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что Китай не согласен с идеей МИД Японии о создании новой структуры взамен ДРСМД.
Ранее глава МИД Японии Таро Коно заявил, что миру необходимо создание новой структуры взамен Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«Что касается того, чтобы сделать ДРСМД многосторонним, то мы уже говорили, что это двусторонний договор, заключенный между Россией и США. Если договор станет многосторонним, то это затронет целый ряд сложных политических, военных и юридических вопросов… Китайская сторона не согласна с этим», — передает РИА «Новости» слова Хуа Чуньин, прокомментировавшей предложение японского министра.
Напомним, в начале июня в совместном заявлении российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина говорилось, что Россия и Китай призывают другие страны вернуть все ядерное оружие из-за границ на их национальные территории.
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Комментарии
Азия , Армия , В мире , Хуа Чуньин , Си Цзиньпин , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Китай , Япония
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