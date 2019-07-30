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Япония увезла из России останки не своих военнопленных 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 58 минут назад
Фото: Reuters
Япония обнаружила, что вывезенные несколько лет назад из Забайкальского края останки не принадлежат японцам, погибшим в СССР после завершения Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.
«Мы ознакомились с докладом экспертов: либо переданные останки, согласно сделанным тестам ДНК, не принадлежат японцам, либо высока вероятность того, что они не принадлежат японцам. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния намерено провести консультации (с Россией — прим. ВЗГЛЯД) для установления принадлежности останков», — передает ТАСС слова Суги.
Телеканал NHK выяснил, что речь идет об останках, вероятно, 16 человек, вывезенных из Забайкальского края в 2014 году. Тогда в составе делегации не было эксперта по ДНК, который мог бы там же провести предварительную экспертизу. После взятия анализов было установлено, что останки не принадлежат японцам. С момента установления ошибки прошло около года, правительство скрыло этот факт и не вернуло останки российской стороне. Напомним, ранее депутаты от правящей Демократической партии в Японии подготовили законопроект о выплате денежной компенсации бывшим военнопленным, которые находились в трудовых лагерях Сибири и Монголии.
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Комментарии
Азия , В мире , Минздрав РФ , Демократическая партия США , ИТАР-ТАСС , Забайкальский Край , Япония
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