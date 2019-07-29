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В Токио назвали возможный визит Медведева на Курилы несовместимым с позицией Японии 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Японский МИД считает, что возможная поездка премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на южную часть Курильских островов противоречит позиции правительства Японии в отношении этих территорий. Об этом в понедельник заявил на пресс-конференции в Токио японский министр иностранных дел Таро Коно.
"Это несовместимо с позицией нашего правительства", — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать информацию о планирующемся визите российского премьера.
27 июля Мунэо Судзуки — известный японский политик, который активно занимается вопросами диалога с Россией и считается неофициальным советником премьер-министра Синдзо Абэ по вопросам японско-российских отношений, — выступил с утверждением, что Медведев, как ожидается, 1-2 августа посетит остров Итуруп, входящий в южную часть Курильской гряды.
Пресс-секретарь главы кабмина РФ Олег Осипов заявил 24 июля, что в правительстве не комментируют планы предстоящих поездок Медведева. Он также добавил, что "председатель правительства РФ может в любое время посетить" любой российский регион, который "посчитает целесообразным", в том числе и острова Курильской гряды, входящие в состав Сахалинской области.
Последний раз Медведев посещал Итуруп летом 2015 года. Тогда премьер ознакомился с работой местного аэропорта и портового пункта Курильский, посетил рыбоперерабатывающий завод "Рейдово" и встретился с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Итуруп". Визиты российских официальных лиц на южную часть Курил зачастую вызывают протесты со стороны Токио, которые Москва последовательно отвергает.
Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
ТАСС: последние новости
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Комментарии2
Азия , В мире , Политика , Синдзо Абэ , Дмитрий Медведев , Мунэо Судзуки , Олег Осипов , МИД , Банк "Итуруп" , Правительство РФ , Япония
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