В Минобороны Японии прокомментировали пуски КНДР

Министр обороны Японии Такэси Ивая в эфире NHK прокомментировал запуск КНДР двух снарядов неопределённой модели.

По его словам, если выпущенные ракеты были баллистическими, это является нарушением резолюций СБ ООН

«В настоящее время ведется анализ числа, вида, расстояния пусков. Но если это баллистические ракеты, это является нарушением резолюций ООН и вызывает глубокое сожаление», — цитирует его РИА Новости.

При это Ивая отметил, что Япония взаимодействует по данному вопросу с США и Южной Кореей, стороны ведут сбор и анализ информации.