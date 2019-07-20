СМИ: в украинском посольстве в Индии испортили все бюллетени

ТК «Звезда»: последние новости

В посольстве РФ в Южной Корее раскрыли подробности инцидента с россиянами

Единственная в мире канатная дорога между двумя странами свяжет Россию и Китай

Есть жертвы: ВСУ открыли огонь по жилым домам в ЛНР