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СМИ: в украинском посольстве в Индии испортили все бюллетени 

ТК «Звезда» + ещё 7 1 час назад
Фото: ua.glbnews
Накануне выборов в Верховную раду голосование оказалось под угрозой срыва.
Бюллетени для голосования на выборах в Верховную раду испортили в посольстве Украины в Индии. Избирательным участкам по ошибке передали печати, которые ранее использовались на выборах президента.
МИД Украины разослал посольствам письма с информацией об инциденте. Дипломатические представительства предопределили о недопустимости передачи избирательным участкам по выборам депутатов парламента печатей, которые использовались во время голосования за президента. Печати должны были быть возвращены в министерство сразу после выборов.
«Подобные безответственные действия посольства в Индии уже привели к порче всех бюллетеней и угрозе срыва голосования», — пишет украинское издание «Левый берег».
Досрочные выборы в Верховную раду состоятся 21 июля. Депутатский корпус из 225 человек будет избираться по смешанной системе: одна часть по партийным спискам, другая — в мажоритарных округах. Ранее в МИД РФ назвали нелепым решение Киева не допускать на выборы парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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Комментарии
Азия , В мире , МИД , Совет Европы , Верховная Рада , Индия
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