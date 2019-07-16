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Япония пока не намерена направлять военнослужащих в Ормузский пролив 

ТАСС + ещё 1 30 минут назад
Фото: Ahmad Halabisaz/Xinhua/Global Look Press
ТОКИО, 16 июля. /ТАСС/. Правительство Японии в настоящее время не рассматривает возможность отправки бойцов Сил самообороны для обеспечения безопасности передвижения грузовых судов в Ормузском проливе. Об этом во вторник заявил министр обороны страны Такэси Ивая.
"В настоящее время мы не рассматриваем вариант отправки подразделений Сил самообороны", — приводит его слова агентство Kyodo. Таким образом министр прокомментировал предложение США о создании вместе с союзниками коалиции для контроля судоходства в регионе Персидского залива. Он также отметил, что Токио и Вашингтон находятся в тесном контакте по этой проблеме.
По словам главы оборонного ведомства, «сейчас важно продолжать принимать дипломатические усилия для стабилизации ситуации на Ближнем Востоке».
Ранее представитель Госдепартамента США заявил журналистам, что Вашингтон вместе с союзниками создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. Речь идет о программе Sentinel ("Страж"), которой США и их союзники будут оказывать материально-финансовую поддержку. Какие страны войдут в коалицию, представитель американского внешнеполитического ведомства не уточнил. Он также ушел от ответа на вопрос о том, готовятся ли США к отправке в регион своих кораблей в рамках этой программы.
За последние два месяца несколько нефтяных танкеров подверглись нападению в регионе Персидского залива. США и Саудовская Аравия обвиняют в нападениях Иран, который отвергает эти обвинения. 20 июня иранские вооруженные силы сбили американский беспилотник, объявив, что он нарушил воздушное пространство страны, что привело к очередному витку напряженности.
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Азия , Армия , Ближний Восток , Конфликты , Статьи , США , МИД , Госдеп США , ИТАР-ТАСС , Япония
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