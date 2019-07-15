Токио ищет повод для отправки сил к берегам Ирана

Инициатива США создать специальную международную коалицию по охране стратегически важных морских путей у берегов Персидского залива стала предметом активной дискуссии в Японии . Основные политические силы Страны восходящего солнца спорят о том, необходимо ли отправлять в Ормузский пролив национальные Силы самообороны. Вопросы возникают не только из-за экономической целесообразности этой кампании, но и крайне ограниченных полномочий этой структуры. На фоне приближающихся выборов в парламент их предлагают реорганизовать.

После того как стало известно, что японское правительство обдумывает отправку сил в Ормузский пролив для охраны судоходства, этот вопрос привлёк внимание местных парламентариев. В эфире государственного ТВ заместитель генерального секретаря правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии Коити Хагиуда подчеркнул необходимость рассмотреть ответ на предложение Соединённых Штатов.

Мы не можем вести себя так, как будто не являемся заинтересованной стороной, — сказал он. — Сотрудничество с международным сообществом важно для нас. Около 80% судов, ведущих транспортировку (нефти. — News.ru) в Японию, проходят именно через этот пролив.

Генеральный секретарь японской партии «Комэйто» Тецуо Сайто, в свою очередь, выступил с заявлением, что Японии следует тщательнее обдумать, как она может внести свой вклад в международную коалицию на Ближнем Востоке.

Желание сформировать коалицию для сопровождения судов в Ормузском проливе и Баб-эль-Мандебе, в которых, по мнению западных официальных лиц, возросла угроза иранских атак, исходит от США. Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихиде Суга признал, что это тревожит и японскую сторону:

Безопасность судоходства в Ормузском проливе является вопросом жизни и смерти для нашей страны с точки зрения энергетической безопасности.

Однако для Токио принципиально важны два фактора, отмечают местные аналитики. Первый касается того, какой именно запрос США направят в Японию, то есть какие именно задачи Силы самообороны будут выполнять в рамках международной коалиции. Второй касается того, как Страна восходящего солнца намерена дальше выстраивать свои отношения с Ираном. Будет она сторонником мер политического и экономического давления, которых придерживаются в США, или попытается стать дипломатическим посредником в соответствии с глубокими традициями своей дипломатии. Как показал недавний саммит G20 в Осаке, роль медиатора Токио вполне удаётся.

Однако правительственные источники японской прессы утверждают, что исполнительная власть стоит перед очень сложным выбором: шаг по отправке войск в Ормузский пролив может вызвать гневную общественную реакцию. Вопросом остаётся и то, как Токио собирается легализовать своё военное присутствие у берегов Персидского залива. Достаточно пацифистская Конституция Японии — а точнее её 9-я статья — вводит запрет на то, чтобы Силы самообороны были частью какой-либо обширной военной кампании, участники которой расходятся в трактовке понятия «применение силы». Парламентарии, конечно, предлагают сделать юридической базой отправки Сил самообороны в Ормузский пролив закон о борьбе с пиратством. Например, он стал основой японской миссии у берегов Сомали. Однако вряд ли можно с честностью сказать, что цель создаваемой США международной коалиции — это борьба с пиратами. Если только иранскому Корпусу стражей Исламской революции не припишут ещё один грех.

В связи с этим вопрос о японском присутствии в Ормузе открыл более широкую дискуссию — о необходимости реформировать Силы самообороны. Её катализатором стали запланированные на 21 июля выборы в Палату советников — верхнюю палату парламента Японии. Премьер-министр Синдзо Абэ , который также является президентом Либерально-демократической партии, считает, что японской конституции нужна серьёзная военная реформа, которая бы изменила статус Сил самообороны. В ушедшую эру — период Хэйсэй (1989–2019 годы) — они превратились из силы, которая ничего не делает, в силу, которая делает всё, любят говорить военные. Так, Силы самообороны начали принимать более активное участие в миротворческих операциях, заниматься противоракетной обороной и помощью в устранении последствий стихии. За эту эпоху статус Сил самообороны повысился.

Но проблемой остаётся то, что послевоенная Конституция Японии сохраняет их «старые» полномочия — полномочия вспомогательного элемента для американских войск. И это мешает Японии конкурировать с мировыми державами по уровню военной мощи. Станет ли наступившая в 2019 году эра Рейва эрой перемен для военных сил Японии, покажут приближающиеся выборы.