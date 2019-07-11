18-летний житель Подмосковья жестоко убил новорожденного сына

Московской области в результате жестокого избиения скончался двухмесячный младенец. Как сообщили в региональном Следственном комитете, по подозрению нанесении побоев задержан 18-летний отец ребенка.

По данным ведомства, 22 июня 2019 года в городскую больницу Балашихи доставили двухмесячного младенца с диагнозом «асфиксия». Врачи делали все возможное, чтобы спасти ребенка, однако 30 июня он скончался от полученных травм. Согласно предварительным данным эксперта, причиной смерти мальчика стала закрытая черепно-мозговая травма.

«Для нас это шок. Они молодые, адекватные, обеспеченные, никогда не замечалась выпивка за ними. Все время были вдвоем, радовались ребенку», — так консьержка Алла Козлова описала семью погибшего ребенка в разговоре с «360». По ее словам, 18-летний отец мальчика души не чаял в своем первенце.

Тем временем его соседка не согласилась с Козловой. По ее словам, родители жестоко обращались с ребенком — из квартиры постоянные доносились крики отца.

«У них пара какая-то странная… Я еще думала, что же он так ругается? Это же ребенок. Он же ничего не понимает», — пояснила жительница Подмосковья. По ее словам, даже после того, как мальчика увезли в больницу, в квартире супругов громко играла музыка.

В отношении отца погибшего грудничка возбудили уголовные дела по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть», а также по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следственный комитет ходатайствует о его аресте. Правоохранители также планируют допросить 28-летнюю мать младенца, сообщает «Российская газета».

Еще об одной трагедии — уже в городе Чайковском Пермского края — стало известно в конце июня. Тогда суд вынес решение по делу местной жительницы, которая в течение нескольких лет издевалась над своими приемными детьми.

«Следствием установлено, что более полутора лет жительница Чайковского городского округа совместно проживала с шестью несовершеннолетними приемными детьми возрастом от 11 до 14 лет в частном доме в сельской местности и систематически причиняла им побои», — уточняли в пермском СК.

Там добавили, что женщина не предоставляла детям полноценного питания, заставляла их выполнять тяжелую физическую работу, а также не давала достаточного времени для отдыха.

Против злоумышленницы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание, совершенное в отношении двух и более лиц несовершеннолетнего возраста». В итоге суд приговорил ее к 3 годам и 2 месяцам условно. Детей у женщины отобрали и поместили в приют.

Ранее жителей Кузбасса потрясло преступление, которое совершила супружеская пара из Кемерова. 25 января 2019 года мужчина утопил своего двухлетнего сына-инвалида. После этого вместе с женой он упаковал его тело в сумку и закопал в Заводском районе столицы Кузбасса. Отца семейства вскоре арестовали. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Следствие продолжается.

Вопиющий случай произошел в начале января 2019 года и в Боградском районе Республики Хакасия. По данным портала «19rus.info», на протяжении 2018 года местная супружеская пара регулярно издевалась над приемным ребенком. Опеку над мальчиком семья оформила летом прошлого года. Уже осенью в ходе планового визита в детский сад, в который ходил малыш, представитель соцслужбы заметил синяк на его лице.

Ребенок рассказал, что травма стала результатом общения с новыми родителями. Позже выяснилось, что приемная мать ударила мальчика ковшом за непослушание.

Вскоре малыша изъяли из семьи — ему подыскали новую. Между тем у бывших опекунов мальчика остались еще трое подопечных детей — соцслужбы усилили контроль за ними.

По данным Следственного комитета, опубликованным 26 декабря 2018 года, ежегодно в России около 17 тыс. детей разного возраста становятся жертвами насилия. При этом более 10 тыс. из них становятся инвалидами в результате побоев. Около 10% случаев истязаний заканчиваются смертью несовершеннолетних. Кроме того, порядка 2 тыс. детей, переживших насилие, кончают жизнь самоубийством. В СК тогда же отмечали рост числа убийств новорожденных матерями.