Как проходят межнациональные столкновения в Казахстане

Последние этнические беспорядки в Казахстане вызваны, по мнению экспертов, не столько национальной нетерпимостью, сколько неравными условиями труда иностранных и казахских рабочих. Однако межнациональные столкновения происходят в республике относительно регулярно. «Под раздачу» в разное время попадали проживающие в Казахстане чеченцы, турки, таджики, армяне. Кроме того, в республике многие испытывают неприязнь к китайцам — из-за страха попасть в экономическую и политическую зависимость от КНР

Министр обороны Ливана Ильяс Бу-Сааб 30 июня в телефонном разговоре с казахстанским коллегой обсудил этнические беспорядки в Атырау и призвал правоохранительные органы Казахстана обеспечить защиту ливанской диаспоры в стране. Накануне ливанские, иорданские и палестинские рабочие подрались с выходцами из Казахстана на строительной площадке нефтеперегонного завода казахстанской госкомпании «Тенгизшевройл» (ТШО). Около 40 человек обратились в больницы за помощью.

Поводом для беспорядков послужила опубликованная в профиле WhatsApp совместная фотография сотрудника компании ТШО, ливанца, и работницы из Казахстана. Снимок восприняли как доказательство интимной связи между сотрудниками и истолковали как унижение чести и достоинства казахстанских женщин. На выложенных в Интернет видео беспорядков видно, как толпа людей закрывает лица масками и избивает иностранных рабочих завода. Видеозаписи получили широкую огласку, пользователи соцсетей призвали граждан из арабских стран воздержаться от поездок в Казахстан.

Главной причиной массовой драки стали неравноправные условия работы для казахстанских и иностранных рабочих. Большая разница в заработной плате и социальном пакете за одну и ту же работу вызывает крайнее раздражение, и тут любое событие может стать поводом для такого недовольства, — поясняет эксперт.

Шибутов указывает на изменения в трудовом законодательстве Казахстана — раньше количество иностранцев на нижних и средних должностях в казахстанских компаниях строго регулировалось, но потом квоты были отменены.

Разумеется, иностранцы стали устраивать на выгодные должности своих соотечественников, — добавляет он.

В то же время, по словам Шибутова, граждане Италии или Великобритании, которые также работают в Казахстане, ни разу не становились поводом для погромов, в отличие от граждан арабских стран и Турции, которые, по словам политолога, имеют «привычку хамить казахстанским подчинённым».

Конечно, наши граждане и не выдержали. Однако хочу отметить, что всё же тяжких последствий у побитых не было, то есть это был больше демонстративный шаг, — поясняет политолог.

С тем, что беспорядки в Атырау вызваны неравными условиями труда у местных и иностранных рабочих, согласны также представители властей Казахстана.

Эта проблема возникла из-за разных условий труда, это системный вопрос, который нужно решать как руководству ТШО, так и всем подрядчикам, — заявил аким (глава) Атырауской области Нурлан Ногаев.

На Тенгизе на рабочего набросились из-за фотографии в WhatsApp



По информации областного акимата, инцидент произошел сегодня, 29 июня, примерно в 11:00 часов, в вахтовом поселке "Тенгиз", передает инАктау со ссылкой на T…https://t.co/1rEUiLpOKg#Актау #inaktau pic.twitter.com/IZuw1UjmrW— inAktau — Ин Актау (@inAktau) 29 июня 2019 г. Между тем беспорядки на этнической почве в Казахстане происходят не в первый раз. Самый массовый этнический погром произошёл в марте 2007 года в сёлах Маловодное и Казатком Енбекшиказахского района Алма-Атинской области. Тогда в ходе столкновений между казахами и чеченцами (депортированы в Казахстан в Великую Отечественную войну) погибли семь человек — пять казахов и два чеченца. Аналогичные, хотя и меньшие по масштабу, столкновения происходят в Казахстане регулярно.

В феврале 2015 года бытовой спор между таджиком и казахом, закончившийся поножовщиной и убийством казаха, привёл к массовым беспорядкам в селе Бостандык на юге республики. Для того чтобы защитить таджикское национальное меньшинство от погромов, в населённый пункт были введены силы Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ).

В феврале 2016 года после того, как 17-летний подросток турецкой национальности убил в селе Бурыл Жамбылской области пятилетнего казахского мальчика, возмущённая толпа закидала дома проживающих в селе турок камнями. Для поддержания порядка в Бурыл были введены вооружённые силы.

В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2019 года бытовая ссора в армянском ресторане «Древний Рим» в Караганде закончилась убийством казаха и спровоцировала серию антиармянских демонстраций в городе. Горячие головы призывали депортировать всех армян из страны. Несколько семей, опасаясь расправы, вынуждены были покинуть Караганду.

Как отмечали наблюдатели, в Казахстане, где проживает около 140 этнических групп, любая бытовая ссора может привести к конфликту на национальной почве — в первую очередь потому, что в обществе сильны семейные и соседские связи с присущей им «круговой порукой».