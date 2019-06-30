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КНДР ожидают снятие санкций против страны 

Газета.Ru + ещё 3 2 часа назад
Международное сообщество готово рассмотреть частичное снятие санкций против КНДР, сообщает ТАСС.
Условием служит согласие на ликвидацию ядерного центра в Йонбене.
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Азия , ИТАР-ТАСС , КНДР
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