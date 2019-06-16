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В Гонконге возобновилась многотысячная акция протеста 

РИА Новости + ещё 19 1 час назад
Фото: © REUTERS / Thomas Peter
Тысячи людей вновь вышли на акцию в Гонконге в знак протеста против решения правительства района лишь приостановить, а не полностью отозвать рассмотрение поправки к закону об экстрадиции, сообщает газета South China Morning Post.
В субботу глава администрации Гонконга Кэрри Лэм объявила о приостановке рассмотрения поправки к закону об экстрадиции, которая в случае одобрения позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. Центральные власти КНР выразили поддержку, понимание и уважение решению правительства Гонконга.
Однако противники законопроекта в воскресенье днём вновь вышли на акцию протеста с требованием полностью отозвать пересмотр закона, а также требуют от главы администрации Кэрри Лэм извинений. Звучат и призывы к отставке.
В минувшую среду в Гонконге прошла очередная многотысячная акция протеста жителей против поправок к закону об экстрадиции, в ходе которой произошли столкновения полиции с протестующими. Глава полиции Гонконга назвал столкновения "массовыми беспорядками", заявив, что у полиции не остается другого выбора, кроме как применить силу. В итоге в ход пошли перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашки. В результате протестов пострадали и были госпитализированы 72 человека в возрасте от 15 до 66 лет, полиция арестовала 11 человек за беспорядки.
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Азия , В мире , Гонконг
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