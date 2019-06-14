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Взрослым россиянам помогут найти профессию мечты 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
В детском образовательном парке «Кидзания» в ТЦ «Авиапарк» пройдет вечеринка для взрослых ZParty. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Во время этого мероприятия взрослые смогут попробовать себя в любой профессии, о которой мечтали с детства. Для этого посетителям предлагается пройти несколько заданий и поучаствовать в различных играх.
Также в программу включены дискотека, караоке со звездой и театральные постановки. Кроме того, организаторы подготовили для гостей мероприятия подарки.
Событие будет проводиться 21 июня в 20:00.
Детский образовательный парк «Кидзания» — игровой городок для детей от 4 до 16 лет площадью 10 тысяч квадратных метров в ТЦ «Авиапарк». В «Кидзании» дети могут узнать о более чем 100 различных профессий (их список регулярно пополняется), получить практические навыки и сведения об окружающем мире. В парке есть игровые больница, школа, аэропорт, телевизионный канал, салон красоты, рестораны, магазины, различные виды транспорта и многое другое. Партнерами парка выступают настоящие производственные и торговые компании.
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