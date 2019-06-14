Как США пытаются помешать Индии купить российские С-400

Соединённые Штаты не оставят попыток воздействовать на Индию в вопросе приобретения С-400 у России , заявила первый заместитель помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс . По её словам, в случае подписания контракта не исключено, что Вашингтон введёт санкции против Нью-Дели . Как отмечают аналитики, Белый дом применяет методы недобросовестной конкуренции, чтобы заставить другие страны не закупать российские вооружения. При этом эксперты полагают, что индийская сторона не откажется от российского зенитно-ракетного комплекса, поскольку он является более конкурентоспособным по цене и качеству в сравнении с американскими системами.

Вашингтон продолжит оказывать на Индию воздействие по вопросу приобретения у России зенитных ракетных систем С-400 и другой крупной военной техники, заявила первый заместитель помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс. По её словам, американская сторона может ввести против Нью—Дели санкции за военно-техническое сотрудничество с Москвой

«Ни для одной страны нет исключений, когда речь заходит об С-400. Мы серьёзно обеспокоены возможным приобретением комплексов и продолжаем переговоры о том, как США или другие поставщики оборонной техники могут помочь Индии», — подчеркнула сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Уэллс также отметила, что индийская сторона за последнее десятилетие начала процесс диверсификации своих источников вооружений — военно-техническое сотрудничество Нью-Дели и Вашингтона достигло $18 млрд при начальной нулевой отметке. Однако, по её словам, около 65—70% военной техники страны всё еще имеет «российское происхождение».

«Обеспокоенность в отношении комплекса С-400 вызвана тем, что он может фактически ограничить возможности Индии по повышению оперативной совместимости. В определенный момент будет необходимо сделать стратегический выбор касательно партнёрств и принять стратегическое решение относительно оружейных систем и платформ, которые страна (Индия. — RT) примет на вооружение», — заявила первый заместитель помощника госсекретаря США.

Кроме того, как сообщила дипломат, чтобы убедить Индию отказаться от приобретения С-400, Вашингтон «давал ясно понять», что готов помочь стране «удовлетворить её потребности в области обороны».

Юрий Рогулёв. Соединённые Штаты не в первый раз угрожают Нью-Дели санкциями, однако слова Элис Уэллс — прямое давление, которое фактически лишает страну возможности выбирать лучший для себя вариант на рынке, считает директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ

«Заявление Уэллс только оттолкнёт Индию от США — индусы не пойдут на условия Вашингтона. Белый дом, который претендовал на «особое партнёрство» с индийской стороной, таким подходом вредит сам себе», — сказал Рогулёв в беседе с RT.

Эксперт также не исключает, что Вашингтон в дальнейшем будет оказывать давление на Нью-Дели посредством введения санкций в отношении американских компаний, работающих в Индии, или индийских фирм, которые занимаются строительством в США.

«Однако в этой ситуации Индия не будет чувствовать себя страной, которой нечего сказать. Это мощное государство, выполняющее массу контрактов для Соединённых Штатов, в частности по изготовлению частей для американских вооружений. Поэтому американцы не смогут открыто помыкать индийскими коллегами», — подчеркнул Рогулёв.

«Соблюсти баланс не удастся»

Ещё в конце мая власти США выступили с предостережением: решение Индии купить у России ЗРК С-400 «Триумф» будет иметь серьёзные последствия для сотрудничества в оборонной сфере между Вашингтоном и Нью-Дели. Об этом заявил индийским журналистам представитель администрации Дональда Трампа . Он сообщил, что это серьёзный шаг со стороны руководства республики, и выразил несогласие с тем, что на данные действия можно будет закрыть глаза, если Нью-Дели увеличит закупки вооружений у США.

«Приобретение ЗРК С-400 имеет большое значение в контексте ограничительных мер, предусмотренных Законом «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA), а также с точки зрения исключения возможностей для будущего сотрудничества в сфере высоких технологий», — заявил высокопоставленный сотрудник Госдепартамента в интервью информационному агентству Press Trust of India.

Закон CAATSA был принят американскими властями в 2017 году. Он позволяет вводить санкции против стран, которые взаимодействуют с такими государствами, как Иран, Россия и КНДР, в том числе и в сфере закупок вооружений.

По словам представителя Госдепа, Вашингтон ясно дал понять, что озабочен закупкой третьими странами высокотехнологичных вооружений у Москвы.

«В настоящее время мы ведём переговоры о поставках боевых самолетов и других передовых систем (для Нью-Дели. — RT), и решения, принимаемые Индией относительно закупок ЗРК С-400, могут негативно сказаться на этих обсуждениях», — сообщил американский дипломат.

«Нарендра Моди (премьер-министр Индии. — RT) много раз говорил, что не хочет ни с кем ссориться: если Индия покупает у России 60 самолётов, то и у США такое же количество. Однако в этой ситуации соблюсти баланс не удастся. Если Моди действительно поставит ультиматум Трампу, то тот будет вынужден его принять, поскольку вычеркнуть из партнёров Нью-Дели — значит перечеркнуть собственные интересы», — пояснил эксперт.

По словам Судакова, в Индии находится множество американских фармацевтических и химических компаний, которые являются составляющими экономики США. У индийских властей большой запас прочности — они могут ответить Вашингтону и быть с ним на равных, считает эксперт.

Санкции без исключений

Напомним, что целый ряд стран столкнулся с угрозой американских санкций из-за покупки российских систем С-400. Так, в 2018 году ограничительные меры, предусмотренные положениями CAATSA, были введены против департамента развития вооружений Центральной военной комиссии КНР (EDD) и его руководитель Ли Шанфу за сделки по покупке ЗРК у России.

В последние месяцы США оказывают сильное давление на Турцию. В ответ на покупку Анкарой С-400 американский сенат заморозил передачу Турции истребителей пятого поколения F-35, исключил страну из программы их производства и заявил о возможном прекращении обучения турецких пилотов на этих самолётах.

Власти Индии рассчитывали, что Соединённые Штаты сделают для них исключение из правил и не станут вводить санкции за покупку российских ЗРК. В апреле глава индийского Минобороны Нирмала Ситхараман заявила, что Нью-Дели попытался донести свою точку зрения по этому вопросу до Вашингтона. Министр выразила надежду на то, что администрация Трампа воздержится от применения ограничительных мер.

«Мы подробно представили свою точку зрения по проблеме С-400, которая была услышана и понята… США приняли во внимание позицию, которую мы продвигаем», — заявила тогда Ситхараман.

Однако представитель Госдепа США сказал индийским журналистам, что Нью-Дели столкнётся с теми же проблемами, что и Анкара, если не откажется от сделки с Россией.

«Можно в качестве примера взять крайне трудные переговоры с нашим партнёром по НАТО — Турцией. Если Индия всё же начнёт закупать С-400, это вызовет те же опасения… Мы не практикуем одновременное использование разных высокотехнологичных систем. Закупка ЗРК С-400 сопряжена с рисками», — заявил американский чиновник.

Администрация Трампа прекрасно понимает, что те уступки, на которые она была готова пойти по отношению к Индии, могут изменить всю систему американской безопасности, считает Судаков.

«Ряд ключевых стран, посмотрев на Нью-Дели, также могут закупить российское оружие… Американцы боятся, что эти государства выявят все уязвимости F-35 и F-22, если будут одновременно обладать вооружениями США и РФ. Это будет означать, что Вашингтону придётся в целом пересматривать не только систему безопасности, но и способы модификации своих самолётов. Если Индия купит комплексы С-400, то США постараются задавить её санкциями, как Турцию», — пояснил эксперт.

В свою очередь доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский считает, что Вашингтон пытается расчистить от конкурентов индийский рынок вооружений — самый привлекательный в мире.

«Индия — крупнейший импортер оружия. За долю на этом рынке идет острейшая конкурентная борьба, и США применяют методы недобросовестной конкуренции, политического давления там, где речь идет о коммерческих сделках. Это очередная угроза, но будет ли она иметь последствия, сейчас сказать трудно. Скорее всего, нет, потому что и Турция не готова уступить американскому давлению и собирается покупать С-400», — рассказал эксперт.

Надёжный партнёр

Индийские власти впервые сообщили о намерении приобрести ЗРК С-400 «Триумф» ещё в 2015 году. Спустя три года во время визита президента России Владимира Путина в Индию был подписан контракт на $5 млрд

С-400 «Триумф» — зенитно-ракетный комплекс, который способен уничтожать авиационные цели, крылатые и баллистические ракеты. При необходимости он может применяться и против наземных целей. Комплексы С-400 составляют серьёзную конкуренцию своим американским аналогам — системе THAAD производства концерна Lockheed Martin и Patriot корпорации Raytheon.

Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), c 2013 по 2017 год Индия была крупнейшим импортёром вооружений и военной техники в мире. За этот период времени Москва поставила в республику 62% всего оружия, закупаемого Нью-Дели у иностранных поставщиков.

В ходе встречи в 2018 году Путин и Моди помимо C-400 обсудили дальнейшие соглашения о поставках российских военных кораблей и вертолётов на сумму около $3 млрд

Также Индия проявила интерес к новым боевым машинам, в частности, танкам Т-14 «Армата». Тогда СМИ сообщали, что сумма возможного контракта на закупку новейших российских танков может составить $4,5 млрд

Военная техника РФ в большом объёме присутствует в различных родах войск Вооружённых сил Индии. К 2016 году Нью-Дели обновил почти весь парк своих военно-транспортных вертолётов, закупив у России 139 машин Ми-17В-5.

В ходе недавнего конфликта между Индией и Пакистаном в Кашмире в ударах по позициям террористов принимали участие многоцелевые истребители Су-30, самолёты-заправщики Ил-78, а также самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления Ил-76.

Для своих воздушных судов Нью-Дели закупает у Москвы высокоточное оружие, например корректируемые авиационные бомбы КАБ-500С-Э и тяжёлые корректируемые бомбы КАБ-1500Л.

В советское время страны были близкими партнёрами, но в 1990-х годах Индия перестала приобретать российское оружие, напомнил Сергей Судаков. Теперь Россия вновь занимает первое место среди экспортёров вооружений в эту страну.

«После того как в правительство пришел Моди, Нью-Дели возобновил покупку военной техники и снова стал надёжным партнёром РФ. Однако Индия не закупает вооружения в тех объёмах, какие бы устроили Россию, поскольку пытается найти золотую середину — не обижать США и других стран-поставщиков», — рассказал эксперт в интервью RT.

По мнению Судакова, в Индии признают, что российская техника является более надёжной, конкурентной по ценовой политике и обслуживанию в сравнении с теми образцами, которые сейчас поставляют на рынок США.

Аналогичной точки зрения придерживается и Борис Волхонский.