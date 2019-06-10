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Пекин открестился от пыток миллиона мусульман 

Lenta.ru + ещё 2 51 минуту назад
Фото: Reuters
В Китае опровергли информацию о содержании в пенитенциарных учреждениях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) как минимум одного миллиона уйгуров. Об этом заявил замминистра иностранных дел КНР Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС.
Замглавы ведомства подчеркнул, что информационную кампанию против Китая начали «определенные люди с неясными интересами». Их ошибка заключается в том, что они описывают «центры образования и профессиональной подготовки» как концентрационные лагеря для уйгуров, считает Ханьхуэй.
Он также назвал нонсенсом и сфабрикованными данными озвученные международной организацией цифры о миллионе заключенных в лагерях человек. По словам замминистра, распространение недостоверных данных о положении уйгуров в Китае связано с нежеланием «определенных сил в международном сообществе» нормально относиться к развитию страны и мышлением времен холодной войны.
В августе Комиссия ООН по правам человека сообщила, что по меньшей мере миллион представителей этнических меньшинств содержится в закрытых лагерях в СУАР, где их якобы перевоспитывают. Людей заставляют петь революционные песни, изучать идеи председателя КНР Си Цзиньпина, говорить на неродном для них китайском языке. Существование лагерей официальный Пекин объясняет профилактикой террористической деятельности в регионе. В то же время те, кто прошел через перевоспитание, говорят, что людей в лагерях подвергают пыткам.
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Комментарии
Азия , В мире , Цзиньпин Си , ООН , ИТАР-ТАСС , Китай
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