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В Гонконге полиция применила газ для разгона протестов 

РИА Новости + ещё 10 27 минут назад
Фото: Reuters
Полиция применила перцовый газ и дубинки против демонстрантов в Гонконге, несколько человек, в том числе 2 сотрудника полиции, пострадали, сообщает телеканал RTHK.
Ранее сообщалось со ссылкой на газету South China Morning Post, что более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе КНР Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. По оценкам полиции, в массовом протесте приняли участие около 240 тысяч. Сотрудникам полиции удалось задержать семь человек, был применен слезоточивый газ.
Некоторые протестующие прислушались к призыву осадить Законодательный совет, и после полуночи по местному времени (около 19.00 мск) начались ожесточенные столкновения с полицией. Протестующие закидывали полицейских бутылками. В ответ на это сотрудники правоохранительных органов неоднократно применяли перцовый газ и дубинки против демонстрантов.
По крайней мере два сотрудника полиции пострадали и были госпитализированы. У одного из них, предположительно, был поврежден глаза. Несколько журналистов, а также оператор местного телеканала получили ранения.
Газета South China Morning Post уточняет, что некоторые протестующие около 2.00 (21.00 мск) использовали металлические заграждения, чтобы оттеснить сотрудников полиции и перекрыть дороги. Несколько позже демонстранты соорудили баррикады при помощи дорожных знаков и мусорных контейнеров.
Также сообщалось, что демонстранты выступают против поправки, которая, в случае одобрения парламентом района 12 июня, позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. По мнению противников поправки, этот законопроект об экстрадиции — "смерть автономии" Гонконга. Противники также считают, что эта поправка будет касаться любого активиста, борющегося за права человека, или члена НПО, "чья деятельность не нравится центральным властям в Пекине".
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Комментарии
Азия , В мире , МВД , Гонконг
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