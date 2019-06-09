В Гонконге полиция применила газ для разгона протестов

Полиция применила перцовый газ и дубинки против демонстрантов в Гонконге , несколько человек, в том числе 2 сотрудника полиции, пострадали, сообщает телеканал RTHK.

Ранее сообщалось со ссылкой на газету South China Morning Post, что более миллиона человек вышли на демонстрацию в специальном административном районе КНР Гонконг в знак протеста против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. По оценкам полиции, в массовом протесте приняли участие около 240 тысяч. Сотрудникам полиции удалось задержать семь человек, был применен слезоточивый газ.

Некоторые протестующие прислушались к призыву осадить Законодательный совет, и после полуночи по местному времени (около 19.00 мск) начались ожесточенные столкновения с полицией. Протестующие закидывали полицейских бутылками. В ответ на это сотрудники правоохранительных органов неоднократно применяли перцовый газ и дубинки против демонстрантов.

По крайней мере два сотрудника полиции пострадали и были госпитализированы. У одного из них, предположительно, был поврежден глаза. Несколько журналистов, а также оператор местного телеканала получили ранения.

Газета South China Morning Post уточняет, что некоторые протестующие около 2.00 (21.00 мск) использовали металлические заграждения, чтобы оттеснить сотрудников полиции и перекрыть дороги. Несколько позже демонстранты соорудили баррикады при помощи дорожных знаков и мусорных контейнеров.

Также сообщалось, что демонстранты выступают против поправки, которая, в случае одобрения парламентом района 12 июня, позволит Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе Тайваню, Макао и континентальной части Китая. По мнению противников поправки, этот законопроект об экстрадиции — "смерть автономии" Гонконга. Противники также считают, что эта поправка будет касаться любого активиста, борющегося за права человека, или члена НПО, "чья деятельность не нравится центральным властям в Пекине".