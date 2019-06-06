Премьер Японии посетит Иран

В настоящее время прорабатывается организация встреч Синдзо Абэ с верховным лидером ИРИ Али Хаменеи и президентом республики Хасаном Роухани , передает газета Sankei simbun. В ходе визита японского премьера будет сопровождать министр иностранных дел Японии Таро Коно, который 12 июня проведет отдельные переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Помимо обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений, пишут СМИ, японский премьер может взять на себя посредническую миссию между Вашингтоном и Тегераном. Американо-иранские отношения переживают серьезный кризис, некоторые эксперты не исключают, что ситуация может перейти в горячую фазу. Поводом к обострению отношений стал выход США из так называемой ядерной сделки с Ираном. Ожидается, что премьер Абэ постарается убедить иранские власти продолжать соблюдение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской программе.