Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим лучшим другом

По его словам, с 2013 года главы двух стран встречались более 30 раз. Помимо этого, они часто общаются по телефону и обмениваются письмами.

С теплотой вспоминаю каждую встречу с президентом Путиным, разговор всегда глубокий по широкому кругу вопросов, включая актуальные темы мировой и двусторонней повестки, по государственному управлению, бывают и лёгкие, и приятные темы о культуре, искусстве и спорте, — цитирует Си Цзиньпина ТАСС.

Он подчеркнул, что это общение основано на глубоком взаимопонимании, доверии и искренней дружбе. Лидер КНР отметил «близкие взгляды на мировой процесс и совпадающие концепции по государственному управлению», а также упомянул об «исторической миссии национального возрождения», которая «лежит на плечах» двух президентов.

Как ранее писал News.ru, руководитель Китая приедет в Россию с официальным визитом, который продлится с 5 по 7 июня. В ходе двусторонней встречи Си Цзиньпин и Владимир Путин обсудят ситуацию в Сирии, Венесуэле, отношения с ведущими державами, в том числе с США. Запланирована и культурная программа.