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Си Цзиньпин назвал Владимира Путина своим лучшим другом 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что считает президента России Владимира Путина своим самым близким и надёжным другом. Он заверил, что ему «очень дорога глубокая дружба» с зарубежным коллегой.
По его словам, с 2013 года главы двух стран встречались более 30 раз. Помимо этого, они часто общаются по телефону и обмениваются письмами.
С теплотой вспоминаю каждую встречу с президентом Путиным, разговор всегда глубокий по широкому кругу вопросов, включая актуальные темы мировой и двусторонней повестки, по государственному управлению, бывают и лёгкие, и приятные темы о культуре, искусстве и спорте, — цитирует Си Цзиньпина ТАСС.
Он подчеркнул, что это общение основано на глубоком взаимопонимании, доверии и искренней дружбе. Лидер КНР отметил «близкие взгляды на мировой процесс и совпадающие концепции по государственному управлению», а также упомянул об «исторической миссии национального возрождения», которая «лежит на плечах» двух президентов.
Как ранее писал News.ru, руководитель Китая приедет в Россию с официальным визитом, который продлится с 5 по 7 июня. В ходе двусторонней встречи Си Цзиньпин и Владимир Путин обсудят ситуацию в Сирии, Венесуэле, отношения с ведущими державами, в том числе с США. Запланирована и культурная программа.
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Комментарии
Азия , В мире , Политика , Цзиньпин Си , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Китай
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