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В Японии вывели новый сорт вишни с самыми крупными в мире плодами 

РИА Новости 59 минут назад
Фото: CC0 / Pezibear /
Японские селекционеры вывели новый сорт вишни с самыми крупными плодами в мире, достигающими в диаметре около 3 сантиметров, передает телеканал NHK.
Сорт, который получил название "Красный король Ямагаты", был выращен в одноименной префектуре Ямагата. По данным телеканала, целью производителя было получить плоды достаточно большого размера, так как вне Японии именно такой вид плодов вишни наиболее популярен.
Селекционерам удалось вывести сорт вишни, в котором плоды достигают в размере около 3 сантиметров и являются самыми крупными в мире.
Начало продаж вишни этого сорта за границу, в частности, в Китай и Южную Корею, ожидается примерно через три года.
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Азия , Наука , Наука и техника , Япония
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