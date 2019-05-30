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Посол Китая оценил отношения Пекина и Москвы 

RT на русском + ещё 2 37 минут назад
Фото: AFP
Посол Китая Ли Хуэй оценил отношения Пекина и Москвы в преддверии визита главы КНР Си Цзиньпина в Россию.
«Тот факт, что в прошлом году объём двусторонней торговли превысил $100 млрд, является несомненным результатом усилий двух стран. Мы можем продолжить партнёрство в масштабных проектах в сферах энергетики, авиации, инфраструктуры и многих других», — приводит его слова kp.ru.
По словам дипломата, стороны также могут выявлять потенциал сотрудничества малых и средних предприятий, повышать уровень регионального сотрудничества, чтобы как можно скорее достичь поставленной обеими сторонами цели — объёма двусторонней торговли в $200 млрд
Кроме того, отметил Ли Хуэй, КНР и Россия выступают за установление международных отношений нового типа, основой которых являются сотрудничество и взаимная выгода.
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Азия , Политика , Цзиньпин Си , Комсомольская правда , Китай , Москва
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