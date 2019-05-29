Анонсирован визит Си Цзиньпина в Россию

Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет визит в Россию с 5 по 7 июня и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил официальный представитель МИД страны Лу Кан.

Кан сообщил на брифинге в среду, что «по приглашению президента Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в Россию для участия в 23-м ПМЭФ с 5 по 7 июня», передает ТАСС.

Напомним, Путин посетил Пекин в конце апреля, там он принял участие в форуме «Один пояс, один путь» и провел ряд двусторонних переговоров.

В мае он встретился с главой МИД Китая в Сочи.