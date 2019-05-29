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Анонсирован визит Си Цзиньпина в Россию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет визит в Россию с 5 по 7 июня и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил официальный представитель МИД страны Лу Кан.
Кан сообщил на брифинге в среду, что «по приглашению президента Владимира Путина председатель КНР Си Цзиньпин нанесет государственный визит в Россию для участия в 23-м ПМЭФ с 5 по 7 июня», передает ТАСС.
Напомним, Путин посетил Пекин в конце апреля, там он принял участие в форуме «Один пояс, один путь» и провел ряд двусторонних переговоров.
В мае он встретился с главой МИД Китая в Сочи.
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Азия , В мире , Политика , Цзиньпин Си , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Китай
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