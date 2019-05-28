Зачем китайцы проверяют телефоны россиян

Китай резко участил проверки содержимого телефонов российских туристов при въезде в страну. Особый интерес представляют видео— и фотоматериалы, электронные документы, переписка в различных мессенджерах. Российское генконсульство в Гуанчжоу потребовало от Китая объяснить происходящее. С чем связано ужесточение контроля в отношении россиян, и как надо себя вести с китайскими пограничниками?

Китай заметно ужесточает контроль на своих границах и все чаще проверяет содержимое сотовых телефонов российских туристов. В частности, особый интерес для китайских властей представляют видео— и фотоматериалы, электронные документы, переписки в мессенджерах Wechat, WhatsApp, Viber. Об участившихся проверках сообщило российское генконсульство России в Гуанчжоу на своем сайте. Там пояснили, что миграционные власти КНР намерены выявлять «несоответствия категории оформленных виз реальным целям въезда». Кроме изучения содержимого телефонов китайские пограничники могут проводить индивидуальные собеседования.

«В случае обнаружения компрометирующей, по мнению китайской стороны, информации, китайские компетентные органы могут принять решение о запрете въезда на территорию страны», — предупреждает российское генконсульство.

В таком случае человека препровождают в специальное помещение, к нему запрещают доступ консульских должностных лиц или представителей авиакомпании. Предоставляется однократное питание. А затем он возвращается ближайшим рейсом обратно.

Кроме того, российское генконсульство направило китайцам дипломатическую ноту с требованием прояснить происходящее. Впрочем, как признал представитель генконсульства, «с точки зрения закона любая страна, являясь суверенным государством, имеет право ставить любые барьеры при проверке въезда на свою территорию», но дипломаты хотят понять, что новые требования Пекина «не являются произволом со стороны китайских служащих».

Дипломат пояснил, что проверке могут подвергнуться не только транзитные пассажиры, следующие в третьи страны, но и граждане, въезжающие на территорию Китая по визе.

«Мы ждем каких-то критериев, которыми они руководствуются в принятии этих решений. Как только они будут, мы, конечно, это опубликуем», — добавил дипломат.

Как рассказал ТАСС атташе генконсульства Григорий Колышкин, одним из тех, кому пришлось показать мобильник китайским пограничникам, оказался мужчина, который ехал в Китай по бизнес-визе на работу, что запрещено.

«Видимо, китайская сторона каким-то образом знала, что он едет работать, проверила его телефон, нашла переписку о том, что он действительно едет работать и в связи с этим попросила его вернуться обратно», — рассказал Колышкин.

Дипломат затруднился назвать точное количество российских граждан, у которых проверили мобильник, но заверил, что сообщения от российских граждан о случаях проверки поступали при «пересечении границы в международном аэропорту Байюнь в Гуанчжоу».

«Гуанчжоу является своего рода хабом — местом, куда стекается большинство туристов, — указал дипломат. — Мы знаем, что в Шэньчжэне, например, такого нет».

Однако по оценке старшего научного сотрудника Института Дальнего Востока РАН , эксперта центра АСТ Василия Кашина , меры в рамках борьбы с нарушениями китайского миграционного законодательства носят довольно массовый характер.

«Большое количество жителей бывшего СССР работают в Китае нелегально. В первую очередь преподавателями английского, — пояснил эксперт газете ВЗГЛЯД. — Есть люди и вовсе занятые в совсем нелегальных бизнесах типа проституции. В целом нелегальное трудоустройство довольно распространено в Китае. Как я понимаю, китайские пограничники буду проверять в первую очередь тех, кто, в рамках полицейского профайлинга уже находится на заметке, тех кто пытается въехать по туристической визе для того, чтобы в реальности устроиться на работу».

По мнению директора Центра стратегических исследований Китая РУДН Алексея Маслова, Китай сейчас активно начал бороться с нелегальной трудовой миграцией.

«Россияне едут в Китай без рабочей визы и пытаются устроиться на работу. У них это не получаются, они бродят по Китаю, иногда устраиваются преподавать язык или становятся посредниками в каких-то делах. Китаю это очень не нравится, потому что в стране жестко контролируют трудовой рынок», — сказал Маслов газете ВЗГЛЯД.

Эксперт подчеркнул, что поведение китайцев вполне законно.

«Такая статья присутствует в китайских кодексах — о праве проверять мессенджеры у въезжающих в КНР. Просто раньше это активно не применялось. Возможно, Китай принимает меры, чтобы не дать раскачать ситуацию внутри страны — критика страны идет сейчас серьезная. Подозрительными материалами могут быть сообщения, где негативно отзываются о Китае, обсуждают тибетскую проблему или права человека в КНР», — объяснил Маслов.

За ситуацией на китайских границах следит Ассоциация туроператоров России (АТОР) . Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе заявила «Интерфаксу», что такие досмотры не отразятся на возможностях россиян посетить страну с туристическими целями, так как такие меры «были всегда», а «сейчас об этом напомнили и вновь анонсировали».

В то же время Маслов отметил, что пока никаких серьезных правонарушений, связанных с криминалом, со стороны россиян не было — обвинений не предъявлялось, судебных процессов тоже не происходило.

«Что считать криминалом в Китае? Кто-то считает, что в Китае можно не платить налоги, кто-то из российских фирм не открывает представительства, занимается торговлей, не создавая предприятий. Есть целый ряд нарушений, за которые грозят большие штрафы», — рассказал эксперт.

Маслов также дал совет россиянам, которых задержали в КНР:

«Допуск представителя консульства обязателен, нужно жестко требовать. Изолировать человека без адвокатской помощи запрещено. При задержании не стоит спорить, однако нужно отказываться вести любые переговоры без консульской поддержки. В противном случае, это будет похищение человека. В целом, Китай сейчас активно соблюдает нормы, таких ситуаций не происходит», — заключил эксперт.

При этом Кашин отметил низкую вероятность того, что Китай начнет отслеживать поголовно всех въезжающих россиян — это просто технически невозможно, так как турпоток довольно большой.

Что касается информации о том, что китайские пограничники изучают содержимое мессенджеров, эксперт констатировал, что российские граждане зачастую договариваются о работе в Китае именно при помощи средств интернет общения.

«При помощи мессенджеров ведется переписка с работодателями, именно поэтому и сделан акцент на их проверку. Мессенджеры будут проверяться с целью найти веские основания для того чтобы уже находящегося под подозрением человека не пустить в страну на законных основаниях, — подчеркнул собеседник. — Это общая тенденция в Китае на очень сильное ужесточение миграционного контроля и правил пребывания в стране иностранцев. Несколько лет назад, а особенно в 90-е — 2000-е в этой сфере царил хаос».

По словам эксперта, ранее любой человек мог приехать в Китай по туристической визе, устроиться на полулегальную работу и даже зарабатывать неплохие деньги. Продолжаться это могло неопределенный срок. Один из самых распространенных вариантов — молодой выпускник российского языкового ВУЗа едет в Китай, выдает себя за носителя английского языка и поступает на работу в частный детский сад или школу.