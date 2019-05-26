Негативное отношение к парадам в Москве объяснили в Японии

Журналист рассказал о негативном отношении японцев к шикарным празднованиям в Москве Дня Победы. По словам Юити Онода, военные парады вызывают в Токио «некий дискомфорт».

Это объясняется разным отношением стран ко Второй мировой войне, частью которой является Великая Отечественная война, говорится в статье автора в японской консервативной газете Sankei Shimbun.

Японии 15 августа (день памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и капитуляции страны в войне. — Ред.) не устраивается никаких торжеств, поэтому российское «праздничное настроение» вызывает некий дискомфорт, — считает Онода.

Он отметил, что в России, где якобы «мало опор для народной сплочённости», День Победы власти используют для создания «атмосферы национального престижа».

Ранее News.ru сообщал, что заседания рабочих групп по вопросам совместной экономической деятельности на четырёх островах южных Курил состоялись в Москве. В их работе приняли участие дипломаты России и Японии уровня глав департаментов и глав отделов. Стороны договорились продолжать работу в конструктивном ключе с целью скорейшего заключения рамочного соглашения, не нарушающего юридических позиций обеих стран.