На парламентских выборах в Индии победила правящая партия

Правящая коалиция «Национальный демократический альянс» во главе с партией «Бхаратия джаната парти» победила на парламентских выборах в Индии

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Избирательную комиссию страны.

Отмечается, что подсчёт голосов продолжается, однако правящая коалиция уже обеспечила себе большинство в нижней палате парламента, получив 272 места из возможных 543.

Оппозиционная коалиция под руководством партии «Индийский национальный конгресс», по предварительным данным, получит около 100 мест в парламенте.