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На парламентских выборах в Индии победила правящая партия 

RT на русском + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правящая коалиция «Национальный демократический альянс» во главе с партией «Бхаратия джаната парти» победила на парламентских выборах в Индии.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Избирательную комиссию страны.
Отмечается, что подсчёт голосов продолжается, однако правящая коалиция уже обеспечила себе большинство в нижней палате парламента, получив 272 места из возможных 543.
Оппозиционная коалиция под руководством партии «Индийский национальный конгресс», по предварительным данным, получит около 100 мест в парламенте.
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