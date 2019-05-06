Зачем КНДР запустила ракеты

Северная Корея провела испытательные пуски ракет малой дальности из района порта Вонсан. Они совершили полеты на расстояние от 70 до 200 километров, передаёт «Рёнхап». По официальной версии, учения проводились для того, чтобы проверить умение военнослужащих «обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием». Однако многие эксперты считают, что запуск ракет был своеобразным посланием американскому лидеру Дональду Трампу

Пхеньян демонстрирует, что договариваться нужно непосредственно с ним, а не с кем-то еще, и вариант с силовым давлением или с запугиванием не пройдет, — написал он в Facebook.

Тем не менее опрошенные News.ru эксперты призвали не вкладывать в ракетную активность Северной Кореи «тайный смысл».

Учения в большинстве случаев представляют из себя просто учения, — заявил эксперт по ракетно-ядерной программе КНДР Владимир Хрусталёв. — То есть это и проверка готовности техники и личного состава, и мимоходная демонстрация возможностей вооруженных сил. По случаю была произведена и открытая демонстрация работы ракетного комплекса, впервые показанного еще на параде в 2018 году. Хотя в ходе учений также применялись и давно известные специалистам системы.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов , в свою очередь, заявил, что запущенные Северной Кореей ракеты не являются баллистическими, и поэтому учения не нарушают мораторий. При этом эксперт обратил внимание на то, что запуски проходят параллельно c военно-воздушными учениям США.

Просто традиционно о любом северокорейском запуске наша пресса пишет так, как будто КНДР запустила «звезду смерти», а аналогичные мероприятия в другой стране не воспринимаются как достойные внимания. Хотя их вклад в обострение обстановки на полуострове на самом деле аналогичен, потому что и та и другая сторона обязалась подобного не делать. Да, от крупных учений страны отказались, однако мелкие — остались, — пояснил Константин Асмолов.

Эти учения стали первыми сравнительно крупными военными испытаниями Северной Кореи после переговоров Ким Чен Ына с Дональдом Трампом в Ханое, которые завершились в феврале без результата. Американский лидер неоднократно называл отказ Пхеньяна от ракетно-ядерных испытаний важным достижением политики нынешней администрации США . И несмотря на прошедшие ракетные запуски он склонен думать, что с северокорейским лидером можно договориться.