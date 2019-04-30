Премьер-министр Японии объявил об отречении императора Акихито

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально объявил во вторник об отречении императора Акихито. Об этом говорится в его заявлении, которое зачитал в прямом эфире общественного телеканала NHK генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Его величество в соответствии с положениями специального закона сегодня слагает свои полномочия. Мы помним о том, как в течение 30 лет правления Его величество император и Ее величество императрица всегда были вместе с народом. Хотелось бы воспользоваться этим случаем, чтобы еще раз выразить им сердечную благодарность", — сказано в документе.

Позже в "Сосновом зале" императорского дворца состоится государственная церемония по случаю отречения монарха. В ней примут участие порядка 300 человек — в частности, император Акихито и члены его семьи, министры кабинета, руководители обеих палат парламента, глава Верховного суда, представители органов местного самоуправления, общественности.

В специальных ларцах туда же будут доставлены государственная и личная печать императора, а также его так называемые священные регалии: меч и драгоценная яшма. Третья регалия — металлическое зеркало — хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.

85-летний Акихито еще в 2016 году высказал пожелание уйти на покой в связи с преклонным возрастом. Законодательство требует от монарха находиться на престоле пожизненно, однако для Акихито было сделано специальное исключение в виде одноразового индивидуального закона, принятого парламентом.

Свои полномочия он будет сохранять до последней минуты 30 апреля. С началом следующего дня императором станет старший сын Акихито — 59-летний наследный принц Нарухито.