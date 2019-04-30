Уходит эпоха: Япония прощается с императором Акихито и вступает в эру Рэйва

Япония провожает императора Акихито, а вместе с ним эпоху Хэйсэй — так называлось его правление, начавшееся 31 год назад. С этим историческим периодом для многих японцев связана большая часть жизни, а для молодого поколения — и вся жизнь. Местные жители и эксперты рассказали РИА Новости, кем для них был уходящий император и как он изменил жизнь Японии и японцев.

Эра правления нового монарха Японии начнется 1 мая, она получила название "Рэйва".

Такой, как все

Император Акихито стал первым, чей статус с самого начала правления определен в конституции страны как "символ нации". И, судя по опросам общественного мнения, он с этой ролью прекрасно справился — так считают около 80% японцев.

"Он действительно символ, сплачивающий всех японцев, какого бы социального происхождения, достатка или возраста они ни были. Если бы императора не было, мы бы сразу почувствовали расслоение и неравноправие. Перед императором все равны — в этом, наверное, один из главных смыслов существования системы", — сказал РИА Новости Макото Иноуэ — член редакционного совета деловой газеты "Никкэй", 14 лет состоявший в клубе аккредитованных при императорском дворе журналистов, а затем ставший одним из видных экспертов по вопросам императорской семьи.

Нынешнему монарху от отца императора Хирохито достался не только Хризантемовый трон, но и очень неоднозначное отношение в обществе к самой системе японской монархии и, в частности, к вопросу ответственности Хирохито за всю внутреннюю и внешнюю политику, проводимую Японией в ХХ веке, включая Вторую мировую войну.

Если его отец в поездках по стране был окружен огромной свитой, а сам, общаясь с подданными, стоял на возвышении, то император Акихито все годы своего правления стремился быть как все, как самый обыкновенный японец. Он скромно одет и с удовольствием общается с подданными на равных. Так, нередко императорская чета во время прогулок вдоль морского побережья около своей загородной резиденции останавливается, чтобы поговорить с местными жителями.

Но чаще всего, говоря о своем императоре, японцы вспоминают, как после стихийного бедствия, общаясь с людьми в эвакуационном пункте, он опускается на колени, чтобы не смотреть на пострадавших от стихии сверху вниз, и ведет беседу, сидя по-японски на полу. Он берет людей за руку, обращается к ним со словами утешения. Это то, чего ему не могут простить ультраправые националисты — что он "слишком человек" и в нем нет ничего божественного, но это как раз то, за что его так уважают и любят японцы.

Император — революционер

Для того, чтобы изменить образ императора в глазах японцев, Акихито потребовалась вся сила воли и характера, которых ему, правда, не занимать с детства.

До сих пор притчей во языцех является его поход, а в сущности, подростковый побег в кафе на улицу Гиндза с одноклассниками. Несколько часов охрана и придворные искали крон-принца, который в это время наслаждался свободой за невинным времяпровождением в одном из столичных кафе. Случай был настолько невероятным и вопиющим, что до сих пор сохранился в истории как "происшествие на Гиндзе".

Так же по-бунтарски он и женился. Влюбившись на теннисном корте в девушку Митико (сейчас императрица Митико) неаристократического происхождения, он выдержал сопротивление двора и добился своего, ультимативно заявив, что если ему не дадут жениться на ней, то он вообще никогда не женится, что поставило бы точку в непрерывности самой древней в мире династии.

Таким же беспрецедентным стало его обращение к нации после крупнейшего землетрясения и цунами 2011 года, унесшего 20 тысяч жизней. Это была его инициатива, которой он заставил подчиниться окружение. В пятиминутном выступлении император обратился к пострадавшим с надеждой, что будут найдены пропавшие без вести, что все будет восстановлено и жизнь вернется в свое русло. Он нашел слова благодарности для японских пожарных и армии, а также для зарубежных спасателей. Последняя фраза этого обращения с пожеланием, чтобы каждый японец разделил боль сограждан из пострадавшего северо-востока страны и сделал хоть что-то для его восстановления, стала началом небывалого доселе волонтерского движения. Люди со всей страны устремились в пострадавшие районы, повсюду был организован сбор посылок с продовольствием и гуманитарной помощью. Движение приняло такой размах, что властям пришлось его даже ограничивать: граждан попросили не ехать туда самостоятельно, а дождаться информации, какая помощь сейчас особенно необходима. Никогда ранее император Японии не обращался к поданным после стихийного бедствия.

Таким же неожиданным и беспрецедентным стало его решение передать престол сыну при жизни. Последний раз японский император отрекался от престола 202 года назад. Поэтому у правительства, экспертов, парламента и императорского двора ушло почти три года на то, чтобы это желание можно было осуществить юридически.

Эпоха мира — война и мир глазами императора

Сам Акихито считает главным в эпохе своего правления ее мирный характер. Стремление к прочному миру и память о погибших в войне стали главными мотивами его деятельности. Именно поэтому так часто он наносил визиты в места боевых действий, чтобы лично почтить память погибших. Многие считают, что таким образом император взял на себя часть ответственности за своего отца, имевшего прямое отношение к принятию решений во время Второй мировой войны.

По мнению императора Акихито, японцы должны всегда помнить четыре исторические даты: 15 августа 1945 года, когда его отец обратился к нации с объявлением об окончании войны, 6 и 9 августа 1945 года, когда были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, и 23 июня 1945 года, когда была закончена битва за Окинаву, унесшая 100 тысяч жизней японских солдат и почти треть мирного населения префектуры. В этом он полностью соответствует девизу своего правления Хэйсэй — установление мира.

"И милость к падшим"

Император Акихито стал первым монархом, обратившим внимание на тех своих подданных, о которых до сих пор общество было склонно забывать. Это пострадавшие от стихийных бедствий, люди с ограниченными возможностями и старики.

"То, что стихийное бедствие, где бы оно ни произошло, стало восприниматься каждым японцем как своя беда, когда волонтерское движение приняло массовый общенациональный характер и после любой катастрофы на место устремляются волонтеры со всей страны — это явление, которое возникло именно при императоре Акихито. Это то, чему он научил японцев", — считает эксперт Макото Иноуэ.

Всегда солнце

У журналистов императорского пула есть убеждение, что какая бы ни была погода в том месте, куда должен прибыть император, через какое-то время после его появления всегда проглядывает солнце. Многие видят в этом скрытое указание, что императорская династия ведет свое начало от потомка богини Солнца Аматэрасу.

"Статистически это, наверное, не так. Но да, нередко при его появлении проглядывает солнце, — говорит Иноуэ. — Хотя, наверное, это просто субъективное отношение — когда он появляется, кажется, что стало светлее. Здесь нет никакой мистики".

Император Акихито 30 апреля официально покинет Хризантемовый трон и выступит с последним обращением к нации. По прогнозам синоптиков, в этот день по всей стране будет идти дождь.