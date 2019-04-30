Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уходит эпоха: Япония прощается с императором Акихито и вступает в эру Рэйва 

РИА Новости + ещё 1 44 минуты назад
Фото: AP Photo / Imperial Household Agency of Japan
Япония провожает императора Акихито, а вместе с ним эпоху Хэйсэй — так называлось его правление, начавшееся 31 год назад. С этим историческим периодом для многих японцев связана большая часть жизни, а для молодого поколения — и вся жизнь. Местные жители и эксперты рассказали РИА Новости, кем для них был уходящий император и как он изменил жизнь Японии и японцев.
Эра правления нового монарха Японии начнется 1 мая, она получила название "Рэйва".

Такой, как все

Император Акихито стал первым, чей статус с самого начала правления определен в конституции страны как "символ нации". И, судя по опросам общественного мнения, он с этой ролью прекрасно справился — так считают около 80% японцев.
"Он действительно символ, сплачивающий всех японцев, какого бы социального происхождения, достатка или возраста они ни были. Если бы императора не было, мы бы сразу почувствовали расслоение и неравноправие. Перед императором все равны — в этом, наверное, один из главных смыслов существования системы", — сказал РИА Новости Макото Иноуэ — член редакционного совета деловой газеты "Никкэй", 14 лет состоявший в клубе аккредитованных при императорском дворе журналистов, а затем ставший одним из видных экспертов по вопросам императорской семьи.
Нынешнему монарху от отца императора Хирохито достался не только Хризантемовый трон, но и очень неоднозначное отношение в обществе к самой системе японской монархии и, в частности, к вопросу ответственности Хирохито за всю внутреннюю и внешнюю политику, проводимую Японией в ХХ веке, включая Вторую мировую войну.
Если его отец в поездках по стране был окружен огромной свитой, а сам, общаясь с подданными, стоял на возвышении, то император Акихито все годы своего правления стремился быть как все, как самый обыкновенный японец. Он скромно одет и с удовольствием общается с подданными на равных. Так, нередко императорская чета во время прогулок вдоль морского побережья около своей загородной резиденции останавливается, чтобы поговорить с местными жителями.
Но чаще всего, говоря о своем императоре, японцы вспоминают, как после стихийного бедствия, общаясь с людьми в эвакуационном пункте, он опускается на колени, чтобы не смотреть на пострадавших от стихии сверху вниз, и ведет беседу, сидя по-японски на полу. Он берет людей за руку, обращается к ним со словами утешения. Это то, чего ему не могут простить ультраправые националисты — что он "слишком человек" и в нем нет ничего божественного, но это как раз то, за что его так уважают и любят японцы.

Император — революционер

Для того, чтобы изменить образ императора в глазах японцев, Акихито потребовалась вся сила воли и характера, которых ему, правда, не занимать с детства.
До сих пор притчей во языцех является его поход, а в сущности, подростковый побег в кафе на улицу Гиндза с одноклассниками. Несколько часов охрана и придворные искали крон-принца, который в это время наслаждался свободой за невинным времяпровождением в одном из столичных кафе. Случай был настолько невероятным и вопиющим, что до сих пор сохранился в истории как "происшествие на Гиндзе".
Так же по-бунтарски он и женился. Влюбившись на теннисном корте в девушку Митико (сейчас императрица Митико) неаристократического происхождения, он выдержал сопротивление двора и добился своего, ультимативно заявив, что если ему не дадут жениться на ней, то он вообще никогда не женится, что поставило бы точку в непрерывности самой древней в мире династии.
Таким же беспрецедентным стало его обращение к нации после крупнейшего землетрясения и цунами 2011 года, унесшего 20 тысяч жизней. Это была его инициатива, которой он заставил подчиниться окружение. В пятиминутном выступлении император обратился к пострадавшим с надеждой, что будут найдены пропавшие без вести, что все будет восстановлено и жизнь вернется в свое русло. Он нашел слова благодарности для японских пожарных и армии, а также для зарубежных спасателей. Последняя фраза этого обращения с пожеланием, чтобы каждый японец разделил боль сограждан из пострадавшего северо-востока страны и сделал хоть что-то для его восстановления, стала началом небывалого доселе волонтерского движения. Люди со всей страны устремились в пострадавшие районы, повсюду был организован сбор посылок с продовольствием и гуманитарной помощью. Движение приняло такой размах, что властям пришлось его даже ограничивать: граждан попросили не ехать туда самостоятельно, а дождаться информации, какая помощь сейчас особенно необходима. Никогда ранее император Японии не обращался к поданным после стихийного бедствия.
Таким же неожиданным и беспрецедентным стало его решение передать престол сыну при жизни. Последний раз японский император отрекался от престола 202 года назад. Поэтому у правительства, экспертов, парламента и императорского двора ушло почти три года на то, чтобы это желание можно было осуществить юридически.

Эпоха мира — война и мир глазами императора

Сам Акихито считает главным в эпохе своего правления ее мирный характер. Стремление к прочному миру и память о погибших в войне стали главными мотивами его деятельности. Именно поэтому так часто он наносил визиты в места боевых действий, чтобы лично почтить память погибших. Многие считают, что таким образом император взял на себя часть ответственности за своего отца, имевшего прямое отношение к принятию решений во время Второй мировой войны.
По мнению императора Акихито, японцы должны всегда помнить четыре исторические даты: 15 августа 1945 года, когда его отец обратился к нации с объявлением об окончании войны, 6 и 9 августа 1945 года, когда были сброшены атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки, и 23 июня 1945 года, когда была закончена битва за Окинаву, унесшая 100 тысяч жизней японских солдат и почти треть мирного населения префектуры. В этом он полностью соответствует девизу своего правления Хэйсэй — установление мира.

"И милость к падшим"

Император Акихито стал первым монархом, обратившим внимание на тех своих подданных, о которых до сих пор общество было склонно забывать. Это пострадавшие от стихийных бедствий, люди с ограниченными возможностями и старики.
"То, что стихийное бедствие, где бы оно ни произошло, стало восприниматься каждым японцем как своя беда, когда волонтерское движение приняло массовый общенациональный характер и после любой катастрофы на место устремляются волонтеры со всей страны — это явление, которое возникло именно при императоре Акихито. Это то, чему он научил японцев", — считает эксперт Макото Иноуэ.

Всегда солнце

У журналистов императорского пула есть убеждение, что какая бы ни была погода в том месте, куда должен прибыть император, через какое-то время после его появления всегда проглядывает солнце. Многие видят в этом скрытое указание, что императорская династия ведет свое начало от потомка богини Солнца Аматэрасу.
"Статистически это, наверное, не так. Но да, нередко при его появлении проглядывает солнце, — говорит Иноуэ. — Хотя, наверное, это просто субъективное отношение — когда он появляется, кажется, что стало светлее. Здесь нет никакой мистики".
Император Акихито 30 апреля официально покинет Хризантемовый трон и выступит с последним обращением к нации. По прогнозам синоптиков, в этот день по всей стране будет идти дождь.
Последние новости
Пригожин объяснил победу дочери Алсу в "Голосе" Следующий финансовый обвал будет намного страшнее кризиса 2008 года Зеленский впервые обратился к Путину после своей победы
Комментарии
Азия , В мире , РИА Новости , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев пригрозил военным ударом «там, где его не ждут»293
Порошенко подловили на раздаче паспортов россиянам19
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам3
Новое лицо Стаса Михайлова
Уходящая натура: дачники как исчезающий класс96
Новости партнеров
Видео
Пока вы спали: Зеленский поспорил с Путиным
В мире
Данные паспортов россиян утекли в Сеть
Общество Интернет
Путин заговорил об общем гражданстве с украинцами
Политика Украина
Десятки тысяч долларов? Как Зеленский отдохнул в Турции
В мире Украина
Пережившая страшное ДТП МакSим обратилась к фанатам
Шоу-бизнес
«У Андрея проблемы с психикой»
Шоу-бизнес
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Упустивший победу в «Голос. Дети» участник сделал заявление
Шоу-бизнес
Российские моряки погибли «при странных обстоятельствах»
Происшествия
На Украине создают БТР для морпехов
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение