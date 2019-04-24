Ким Чен Ын прибыл во Владивосток

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Во Владивосток прибыл поезд с Ким Чен Ыном 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибыл на вокзал Владивостока, сообщает корреспондент РИА Новости.
Бронированный состав главы Северной Кореи остановился у перрона в 11.01 мск, еще до остановки за ним начали бежать сотрудники охраны.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке, это будет их первая встреча и первый зарубежный визит председателя госсовета КНДР после его переизбрания на этот пост.
Как ранее сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, встреча Путина и Ким Чен Ына может пройти в корпусе S (спортивный) ДВФУ. В понедельник стало известно, что на территории ДВФУ усилили меры безопасности.
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Азия , Видео , В мире , Юрий Ушаков , Чен Ким , Владимир Путин , РИА Новости , Владивосток
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