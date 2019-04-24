Прибывший во Владивосток поезд Ким Чен Ына протерли на ходу

Видео с вокзала разместил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов

Он отметил, что в бегающих охранниках ничего удивительно нет. «Протиральщики дверей и поручней поезда прямо на ходу — вот уровень!» — отметил журналист. На кадрах видно, как дверь и поручни еще не остановившегося состава протираются с внешней стороны.

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын давно мечтал побывать в России. Северокорейского лидера на приграничной станции Хасан встретили с караваем.