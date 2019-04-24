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Прибывший во Владивосток поезд Ким Чен Ына протерли на ходу 

Lenta.ru + ещё 79 1 час назад
Видео с вокзала разместил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
Он отметил, что в бегающих охранниках ничего удивительно нет. «Протиральщики дверей и поручней поезда прямо на ходу — вот уровень!» — отметил журналист. На кадрах видно, как дверь и поручни еще не остановившегося состава протираются с внешней стороны.
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын давно мечтал побывать в России. Северокорейского лидера на приграничной станции Хасан встретили с караваем.
Ким Чен Ын прибыл в Россию на бронированном поезде утром 24 апреля. Во Владивостоке он встретится с российским президентом Владимиром Путиным. Переговоры пройдут 25 апреля.
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Азия , Видео , В мире , Политика , Чен Ким , Дмитрий Смирнов , Владимир Путин , Владивосток
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