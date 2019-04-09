Дочь Назарбаева не захотела идти на выборы президента Казахстана

В начале июня в Казахстане пройдут досрочные президентские выборы. Соответствующее решение принял глава государства Касым-Жомарт Токаев, который недавно сменил многолетнего президента страны Нурсултана Назарбаева . В выборах не будет участвовать дочь экс-президента Дарига Назарбаева. Сейчас она занимает пост спикера парламента Казахстана, однако этот орган, благодаря поправкам в конституцию, получил расширенные полномочия.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил дату досрочных выборов президента.

«Принял решение о проведении внеочередных выборов 9 июня», — сказал он, обращаясь к гражданам страны в эфире местных телеканалов.

Бывший глава парламента Казахстана Токаев стал исполняющим обязанности президента страны после того, как 20 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил свои полномочия.

Токаев — выпускник МГИМО , многие годы проработавший в структурах МИД СССР, а затем Казахстана и ООН , где он занимал пост замгенсека. Ему 66 лет, и он пользуется большим доверием Назарбаева.

«Я верю, что Токаев — это тот человек, которому мы можем сегодня доверить управление Казахстаном», — говорил первый президент республики, объявляя о своей отставке.

Пока неизвестно, кто именно будет баллотироваться на пост президента республики. Однако участия в выборах можно ожидать от самого Токаева, как представителя партии Назарбаева «Нур Отан», председателя партии «Ак жол» Азата Перуашева , председателя Коммунистической народной партии Казахстана Айкына Конурова и лидера народно-демократической партии «Ауыл» Али Бектаева.

А вот дочь первого президента Казахстана Дарига Назарбаева, которая вскоре после отставки своего отца заняла пост спикера парламента страны, не планирует баллотироваться на пост президента.

Об этом сообщил сайт kursiv.kz со ссылкой на помощницу спикера Сауле Мустафаеву.

При этом в связи с изменениями в конституции Казахстана у парламента появилось гораздо больше полномочий. Казахстан стал фактически президентско-парламентской республикой. В марте 2017 года Назарбаев подписал поправки к конституции страны, обозначив переход от президентской к смешанной модели политической системы страны.

Проведение досрочных выборов означает, что в Казахстане хотят быстрее закончить процесс консолидации власти, который начался после ухода с поста Назарбаева. Первый президент Казахстана при этом не ушел из политики, а занимает кресло главы совбеза, а также является руководителем правящей партии «Нур-Отан».

«Назарбаев не уходит совсем, и, учитывая, что полномочия совбеза расширены, он будет обладать даже большими полномочиями, чем президент. Он хочет избежать резких перемен, которые могут создать проблемы для экономики, безопасности и территориальной целостности страны», — рассказал «Газете.Ru» эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

Эксперт отметил, что пока Назарбаев в «добром здравии, он будет сохранять все рычаги воздействия на политику».

Уход Назарбаева с президентского поста не был спонтанным, он готовился заранее, однако в отставку глава республики подал за год до официального окончания своего пятого президентского срока, который истекает весной 2020 года.

Первый президент Казахстана Назарбаев, который фактически находится у руля страны с 1991 года, выигрывал выборы в Казахстане с колоссальным отрывом от остальных кандидатов. На последних выборах в 2015 году 97,7% голосов избирателей при явке 95%.

Стоит отметить, что исполняющий обязанности президента Казахстана Токаев свой первый зарубежный визит нанес в Россию, где провел переговоры с президентом страны Владимиром Путиным

Стороны обсудили сотрудничество в военной сфере, в сфере энергетики и космической отрасли. Также в центре переговоров была и международная повестка. В ходе встречи президенты договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках «Астанинского процесса» для урегулирования конфликта в Сирии.

«В ходе переговоров затрагивались наиболее актуальные региональные и международные проблемы. По большинству из них было констатировано полное совпадение или близость позиций России и Казахстана. Подтвердили намерение и дальше тесно координировать наши действия в ООН, на других ведущих многосторонних площадках», — сказал Владимир Путин по итогам встречи.

Первым указом Токаева на посту президента страны стало переименование столицы Астаны в Нур-Султан в честь первого президента Казахстана.