The Washington Post (США): Китай и Россия поссорятся очень нескоро

Две недели назад я был в Москве на конференции о будущем российско-американских отношений. Мой вывод из этого мероприятия состоит в том, что двусторонние отношения в очень плохом состоянии, и максимум, на что можно надеяться в предстоящие годы, это на то, что они не ухудшатся еще больше. И заявление генерального прокурора Уильяма Барра по результатам работы спецпрокурора Мюллера ничего не изменит в этом плане.

Но это не самый главный вывод, который я сделал по итогам своего недельного пребывания в Москве. Самое важное заключение состоит в том, что близость и дружба, возникшая между Россией Китаем в последнее десятилетие, разрушится очень нескоро.

Это важно, причем по вполне очевидным причинам. Если верить нынешней стратегии национальной безопасности, Соединенные Штаты считают главной угрозой конфликт между великими державами. Как гласит эта стратегия, «Китай и Россия бросают вызов американской мощи, влиянию и интересам, пытаясь подорвать американскую безопасность и ослабить американское благополучие. Они полны решимости сделать экономику менее свободной и справедливой, намерены укреплять свои вооруженные силы и контролировать информацию ради подавления своих обществ и расширения своего влияния». Если Россия и Китай объединяются, это определенно повлияет на стратегическое мышление США.

В стратегии национальной безопасности также говорится о том, что соперничество между великими державами вернулось после того, как о нем в конце прошлого века начали забывать как о явлении. Ключевое слово здесь «соперничество». Все прошлое десятилетие я слышал заявления многих специалистов по международным отношениям, которые называли сближение Москвы и Пекина эфемерным. В конце концов, у них общая граница. Они борются за влияние в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. У Китая огромное население и большие потребности в сырье, из-за чего его очень интересует слабо заселенная Сибирь. Влияние Пекина в этом регионе вполне естественно будет расти. Логика геополитики указывает на то, что по мере усиления Китая Россия будет чувствовать себя все более незащищенной, и поэтому развернется в сторону США.

Стоит также отметить, что российско-китайская дружба не очень глубока. Аня Мануэль (Anja Manuel) из компании «Райс Хадли Гейтс» (RiceHadleyGates) отметила это в сентябре на страницах «Атлантик», написав: «Если отставить в сторону шумиху в прессе, то пока мало признаков наличия такого интенсивного сотрудничества, которое существует, например, между Соединенными Штатами и их военными союзниками в Европе и в Японии».

Вместе с тем, Мануэль написала: «Китай и Россия будут решительным образом поддерживать друг друга, если их будут загонять в угол». И здесь мы подходим к впечатляющему стратегическому просчету Трампа. Политика администрации в отношении КНР изложена довольно ясно, и в ней проявляется серьезная враждебность к Пекину. Сам Трамп говорит только приятное о российском президенте Владимире Путине , но у его команды по внешней политике иные взгляды. Неудивительно, что Путин и китайский руководитель Си Цзиньпин к Трампу относятся намного подозрительнее, чем друг к другу. Американский президент преуспел в создании хрупкого альянса между Пекином и Москвой.

Далее, хотя Мануэль правильно говорит об отсутствии военной и экономической интеграции между двумя странами, свою внешнюю политику они в последнее время координируют очень тесно. Недавно Национальное бюро азиатских исследований (National Bureau of Asian Research) опубликовало доклад, в котором отметило, что Китай и Россия на Дальнем Востоке «настойчиво сближают свои позиции по ключевым вопросам региональной стратегии, демонстрируя общее недовольство действиями Запада по сдерживанию их геополитических устремлений». У них разные интересы, но они отодвигают это на второй план, а их ключевые цели на Корейском полуострове совпадают и осложняют США работу по достижению собственных целей. Такое совпадение политических позиций России и Китая совершенно очевидно в самых разных странах, от Ирана до Венесуэлы.

Хочу предельно ясно сказать следующее. Сотрудничество между Россией и Китаем не меняет в корне ситуацию, и для борьбы с ним не нужны те усилия, которые прилагались во время холодной войны. Кроме того, их сближение не является вечным и постоянным, и в отношениях между ними существуют серьезные трения. Но сотрудничество в области внешней политики между ними усиливается, а не ослабевает, и это в перспективе будет осложнять американскую внешнюю политику. И вашингтонские аналитики должны осознать это обстоятельство как можно скорее.