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Источник: Ким Чен Ын может приехать в Россию в ближайшее время 

RT на русском + ещё 9 44 минуты назад
Фото: Reuters
Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться в ближайшее время, для подготовки поездки в Москву прибыли его помощники, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском парламенте.
«Сегодня прибыли его помощники готовить его визит. Он может состояться в ближайшее время — ещё до лета. Но точных дат ещё нет», — рассказали агентству.
Ранее СМИ сообщили о визите помощника Ким Чен Ына в Москву.
Также замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил с северокорейским коллегой Им Чхон Илем график политических контактов Москвы и Пхеньяна.
Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с денуклеаризацией КНДР.
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Азия , В мире , Политика , Чен Ким , Евгений Ким , Игорь Моргулов , МИД , РАН , РИА Новости , КНДР , Москва
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