В Китае нашли десятки неразорвавшихся бомб 1939 года

Полиция автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая обнаружила 28 неразорвавшихся бомб. Предполагают, что они оставлены участниками боев на Халхин-Голе в 1939 году, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.

Пограничная полиция района обнаружила ржавые бомбы длиной 57 и 14 сантиметров в диаметре во время патрулирования границы. Боеприпасы уже доставили на склад для уничтожения.

В 2018 году пограничная полиция района также нашла и уничтожила 324 неразорвавшиеся бомбы.

Бои между СССР и Японией у реки Халхин-Гол длились почти весь 1939 год. Заключительное сражение произошло в последних числах августа и завершилось полным разгромом шестой отдельной армии Японии. Перемирие между государствами было заключено 15 сентября 1939 года.