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В Китае нашли десятки неразорвавшихся бомб 1939 года 

Москва24 + ещё 1 5 часов назад
Фото: depositphotos/curraheeshutter
Полиция автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая обнаружила 28 неразорвавшихся бомб. Предполагают, что они оставлены участниками боев на Халхин-Голе в 1939 году, сообщает ТАСС со ссылкой на китайские СМИ.
Пограничная полиция района обнаружила ржавые бомбы длиной 57 и 14 сантиметров в диаметре во время патрулирования границы. Боеприпасы уже доставили на склад для уничтожения.
В 2018 году пограничная полиция района также нашла и уничтожила 324 неразорвавшиеся бомбы.
Бои между СССР и Японией у реки Халхин-Гол длились почти весь 1939 год. Заключительное сражение произошло в последних числах августа и завершилось полным разгромом шестой отдельной армии Японии. Перемирие между государствами было заключено 15 сентября 1939 года.
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Азия , В мире , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Китай , Монголия
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