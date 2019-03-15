The Washington Post: нападение на посольство КНДР в Мадриде совершили северокорейские противники режима

Напомним, 1 марта испанская полиция сообщила, что ведет расследование инцидента, произошедшего 22 февраля в посольстве КНДР в Мадриде. При этом пиренейские стражи порядка не предоставили никакой дополнительной информации.

Ссылаясь на неназванных «лиц, знакомых с планированием и осуществлением миссии», The Washington Post пишет, что вломившиеся силой в посольство КНДР в Мадриде находились там более часа. Они связали персонал, похитили, в частности, компьютеры и мобильные телефоны. «Нападавшие также располагают сделанной во время рейда видеозаписью, которую могут в любое время обнародовать», — уточняет издание, цитируя один из своих неназванных источников. Дипкомплекс нападавшие покинули на двух посольских машинах, которые впоследствии бросили на близлежащей улице.

Ответственность за рейд на дипмиссию Северной Кореи в испанской столице несет организация, именующая себя «Гражданской обороной Чхоллима» (Cheollima Civil Defense), также известная как «Свободная Чосон» (Free Joseon).

Согласно изложенной газетой информации, группировка при осуществлении этой операции, состоявшейся 22 февраля — за несколько дней до встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое, — не координировала действия ни с одним государством. «В целях безопасности лидер группировки не раскрывает свое имя. Кто он такой, известно лишь небольшому кругу лиц», — говорится в публикации.

The Washington Post отмечает, что спецслужбы США, видимо, едва ли пошли бы на проведение столь дерзкой операции против КНДР в канун американо-северокорейского саммита. Свидетельства причастности американской стороны к случившемуся, естественно, могли бы «пустить под откос» проведение второй личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына, констатирует газета.

"Проникновение в посольство Северной Кореи за несколько дней до «ядерного» саммита поставило бы все это под угрозу, ЦРУ бы на такое не пошло", — заявила газете старший научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Сью Ми Терри, которая в 2001-2008 годах работала одним из старших аналитиков ЦРУ, ведающих корейской проблематикой.

Отметим, мифический крылатый конь Чхоллима используется северокорейской пропагандой в качестве символа прогресса символом прогресса и движения вперед. Его имя носит местный аналог Стахановского движения в СССР. Словом Чосон именовалось корейское государство, существовавшее с 1392 до 1897 года.

Испанские средства массовой информации писали о возможной причастности к нападению на посольство КНДР в Мадриде Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, утверждает ТАСС . В ЦРУ на просьбу корреспондента российского агентства прокомментировать такие публикации не ответили. Без комментариев оставили этот запрос также в пресс-службах Белого дома и Госдепартамента США

Напомним, ранее испанская газета El Confidencial утверждала, что 22 февраля группа мужчин ворвалась в посольство КНДР в Мадриде и удерживала его сотрудников, связав их, более четырех часов.

Неизвестные украли компьютеры, несколько человек были легко ранены. Преступники скрылись. По данным издания, к нападению могут быть причастны около десяти мужчин, у которых при себе было охолощенное оружие. Одной из заложниц удалось убежать из здания диппредставительства, и она сообщила о произошедшем в полицию.

По данным газеты El Pais, правоохранители не исключают, что произошедшее может быть связано с «политическим шпионажем».

Группировка «Свободная Чосон» ранее брала на себя ответственность за акт вандализма, совершенный в ночь с 10 на 11 марта в столице Малайзии. Тогда неизвестные изрисовали здание посольства КНДР, изобразив на нем в том числе лозунги, призывающие к «свободе Кореи».