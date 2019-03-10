Спецслужбы США заподозрили в нападении на посольство КНДР в Мадриде

За загадочным нападением на посольство Северной Кореи Мадриде могла стоять американская разведка, чьи агенты действовали совместно с представителями спецслужбы еще одной страны. Такую версию озвучило испанское издание El Confidential, ссылаясь на свои источники.

Напомним, что 22 февраля в комплекс здания посольства КНДР в Мадриде проникли около десяти неизвестных людей, которые связали сотрудников и удерживали их в заложниках несколько часов. За это время они забрали компьютеры, мобильные телефоны и документацию. Одна из сотрудниц смогла сбежать, рассказала о происшествии, после чего живущие по соседству с посольством люди вызвали полицию.

К прибывшим к посольству стражам порядка вышел человек со значком лидера КНДР и сказал, что ничего необычного не происходит, а в посольстве «все нормально». Полицейские, однако, остались рядом и продолжили наблюдение.

Через несколько минут ворота посольства широко открылись, оттуда выехали два посольских автомобиля и на большой скорости скрылись. За рулем одной из машин, как отметили полицейские, находился человек, открывавший им двери ранее. Затем из здания посольства начали выходить на улицу сотрудники дипмиссии, которых до этого держали в заложниках. Автомобили затем нашли брошенными, а полиция так и не смогла задержать нападавших.

Это происшествие с самого начала эксперты назвали «загадочным». Власти КНДР публично о нем не заявляли, но расследование было начато и ведет его сейчас полиция и контрразведка Испании. По информации газеты El Confidential, в настоящий момент рассматриваются несколько версий инцидента. Среди них все чаще стали говорить о том, что за нападением, возможно, скрывается разведка США и оказывавшие ей помощь агенты спецслужбы какой-то третьей страны. Источники издания отмечают, что стиль действия нападавших «напоминает поведение агентов разведки США в аналогичных ситуациях».

Было также отмечено, что, возможно, американцам помогала южнокорейская разведка, так как нападавшие великолепно говорили по-корейски. Впрочем, учитывая настрой официального Сеула на развитие сотрудничества с Пхеньяном, трудно поверить, что параллельно Южная Корея могла бы пойти на подобную провокацию.