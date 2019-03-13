Испания подозревает ЦРУ США в причастности к нападению на посольство Северной Кореи в Мадриде

Фото: Uly Martin/El Pais

Об этом со ссылкой на комментарии неназванных источников в спецслужбах и правоохранительных органах Испании сообщили издания El Pais и El Confidencial.

Издание El Confidencial со ссылкой на источники, осведомленные с ходом расследования, ранее сообщило о том, что следователи пока продолжают разрабатывать несколько версий произошедшего 22 февраля

В нападении на посольство КНДР в мадридском районе Аравака участвовали 10 человек, по данным СМИ, при нападении у них были муляжи оружия. Нападавшие связали 8 служащих дипломатического представительства, надев им на головы мешки.

Как отмечается, связанных сотрудников посольства избивали и допрашивали на протяжении нескольких часов (после происшествия несколько человек были госпитализированы) — пока одна из женщин-сотрудниц не смогла выбраться из здания через окно второго этажа и криками о помощи не привлекла жильцов расположенных поблизости жилых домов. Cоседи отвели женщину в ближайший полицейский участок, где она сообщила о нападении на диппредставительство. Нападавшим удалось скрыться, в ходе нападения в посольстве были украдены компьютерные устройства.

Машины полиции и скорой помощи возле посольства КНДР в Мадриде после нападения, 22 февраля 2019 г.

Личности двоих из 10 нападавших были установлены сотрудниками испанской полиции и Национального разведывательного центра (Centro Nacional de Inteligencia) — по информации источников El Pais, данные лица связаны с Центральным разведывательным управлением США . В издании также отметили, что в ЦРУ отвергли причастность к этому инциденту, но «источники в правительстве Испании сочли их ответ неубедительным».