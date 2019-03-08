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Китай надеется, что США откажутся от мышления холодной войны 

ТАСС + ещё 1 8 марта 2019
ПЕКИН, 8 марта. /ТАСС/. Китай надеется, что Соединенные Штаты откажутся от мышления времен холодной войны. Об этом заявил в пятницу журналистам член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И.
"Мы надеемся, что США откажутся от мышления холодной войны и будут преследовать общие цели", — заявил дипломат.
"Наши отношения прошли через многое за последние 40 лет. Мы достигли значительного прогресса, а также сталкивались с серьезными вызовами. Китай и США выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации. Мы должны непоколебимо следовать этому курсу", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
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Азия , МИД , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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