Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР продолжает обогащение урана в военных целях

СЕУЛ , 7 марта. / ТАСС /. КНДР продолжает использование установок по обогащению урана, расположенных в научно-исследовательском ядерном комплексе в Йонбёне. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Корея.

"Известно, что установки по обогащению урана продолжали нормальную работу еще перед недавним саммитом лидеров КНДР и США ", — приводит агентство слова директора НРС Со Хун.

Ранее южнокорейская разведка сообщала, что КНДР с конца 2018 года не использует пятимегаваттный ядерный реактор в Йонбёне, из получаемых на котором отработанных топливных стержней при переработке выходит от от 5 до 7 кг оружейного плутония в год. Для производства одной атомной бомбы требуется 6 кг этого расщепляемого материала.

В то же время Со Хун сообщил, что НРС засекла активное передвижение грузовиков в исследовательском центре в районе Саным в пригороде Пхеньяна. Считается, что именно там производятся несколько моделей баллистических ракет КНДР, включая межконтинентальную «Хвасон-15».