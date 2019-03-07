Войска дядюшки Си: Китай хочет стать главным миротворцем

Современное миротворческое движение в прямом смысле меняет лицо — все чаще оно оказывается китайским. Для Пекина участие в принуждении к миру становится не только способом натренировать своих военных в условиях максимально приближенных к боевым, но и повысить свой авторитет в развивающихся странах. И последнее, возможно, куда важней, ведь вслед за китайскими миротворцами туда приходят китайские бизнесмены. О том, как КНР проникает в миротворческие структуры и какие дивиденды от этого имеет, — в материале «Ленты.ру»

Участие в миротворческих операциях для стран-членов ООН — дело почти добровольное. «Обязательные» взносы в бюджет операций часто затягиваются и приходят не в полном объеме, и каждое государство само решает, сколько своих граждан отправить на общую миссию. Многие правительства не придают миротворческим силам большого значения, некоторые и вовсе воздерживаются от участия.

Сегодня в мире чуть более 89 тысяч миротворцев. В основном — граждане развивающихся стран, которых привлекают щедрые выплаты ООН за каждого участника. Вклад человеческих ресурсов развитых государств обычно незаметен: к примеру, сейчас в операциях участвуют 84 специалиста из России и только 41 — из США

Организация миротворческих операций и их участники далеко не безупречны. В ряде миссий военные ООН были обвинены в преступлениях и контрабанде. А ограничения на применение силы могут сделать всю миссию почти бесполезной. Самый известный провал миротворцев произошел в Руанде в 1994-м, когда из-за запрета открывать огонь вооруженные миротворцы не смогли защитить этническое меньшинство от геноцида. Проведение операции раскритиковал даже ее бывший командующий. Тем не менее миротворчество нашло нового потенциального лидера, готового предоставить и деньги, и людей, и авторитет — Китай.

Из аутсайдеров в чемпионы

Долгое время КНР скептично относилась к миротворческим потугам ООН. Даже в Совете Безопасности Китай обычно занимал пассивную позицию, если обсуждение не было связано с проблемой Тайваня. Получив место в организации в 1971 году, Китай вошел в Комитет по миротворчеству лишь 17 лет спустя.

Впервые активное участие в процессе республика приняла в 1990 году, направив гражданских специалистов на Ближний Восток, а первые военные были отправлены в Камбоджу в 1992 году. При этом республика воздержалась от участия в принятии решений о главных кризисах, разрешаемых в ООН в 90-е, — пресечении конфликтов в Руанде и применении силы против Ирака

Перемену отношения Китая к «голубым каскам» можно объяснить двумя факторами. Первый — после беспорядков на площади Тяньаньмэнь в 1989 году и их кровавого подавления престиж Народно-освободительной Армии резко упал. Командующим требовалось доказать, что их солдаты способны не только разгонять демонстрации, но и защищать гражданских по всему миру.

Второй причиной стало окончание холодной войны. Охлаждение идеологических конфликтов также успокоило подозрения КПК в причастности миротворческих операций к «американскому империализму». Более того — Китай увидел в миротворчестве возможность укрепить свой образ защитника и морального лидера развивающихся стран, многие из которых нуждались в помощи миротворцев.

Финальный шаг к активному участию в миротворчестве Китай принял в 1999 году. Представитель Республики в Совбезе дал согласие на проведение в Восточном Тиморе операции в рамках 7 главы Устава ООН — то есть не требующей согласия принимающей страны. С тех пор КНР участвует в охране мира во всем мире все активнее, постепенно приближаясь к позиции общего лидера.

Мир с китайской спецификой

На данный момент в миротворческих операциях участвует 2508 граждан Китая. Это намного меньше, чем 7571 житель основного поставщика миротворцев — Эфиопии. В то же время представителей КНР в миссиях больше, чем участников из всех остальных стран-членов Совета Безопасности вместе взятых. Всего с 1990 года Китай отправил на участие в операциях более 35 тысяч человек.

Большая часть китайских миротворцев служат в Африке. Многие из них тренируют местных полицейских и военных, другие обеспечивают население гуманитарной помощью, дополняя уже существующие программы военного и гуманитарного сотрудничества КНР и африканских государств.

Китай не скупится и на финансирование миротворцев, выплачивая ООН намного больше обязательных взносов. Китайские инвестиции составляют 10 процентов бюджета операций и по величине уступают только американским: в 2018-м КНР вложила в общий бюджет более 192 миллионов долларов.

Обсуждая миротворчество на заседаниях ООН, представители Китая придерживаются одной четкой идеи — следованию Уставу ООН. Представители республики в своих выступлениях часто подчеркивают важность повсеместного утверждения провозглашенных ценностей организации. По очевидным причинам, в их речах меньший акцент делается на распространении демократии и защите прав человека. Вместо них особое внимание уделяется сохранению государственного суверенитета и международному сотрудничеству.

О стратегической важности миротворчества не раз говорил предыдущий постоянный представитель КНР при ООН Лю Цзеи. К примеру, обсуждая новое планирование и финансирование операций по поддержанию мира в Африке, он указал на перспективность объединенных усилий в этом направлении ООН и Африканского Союза, а также сообщил о готовности предложить ресурсы для создания сил быстрого реагирования. Не менее оптимистичную позицию занимает и его преемник — Ма Чжаосюй.

В своем выступлении в Совете Безопасности он призвал мировых лидеров к более внимательному и активному участию в миротворческих операциях. По его мнению, Совет должен в полной мере учитывать фактическую ситуацию «в поле» операций и своевременно корректировать главные задачи миссий при возникновении новых обстоятельств. Государства, отправляющие солдат, должны иметь возможность детально обсуждать, чем конкретно они будут заниматься в зонах конфликтов. При этом, по мнению Ма, Совбез должен полностью обеспечить миротворцев, оплатив их работу и выдав им экипировку.

О защите мира общими усилиями говорил и сам Си Цзиньпин . На миротворческом саммите в 2015 году он отметил, что миссии «дают надежду» людям в беде и особенно важны сейчас. После этого Си рассказал о планах. Он пообещал, что Китай будет в особом порядке предоставлять услуги инженеров, медиков и техников для операций ООН, подготовит 2 тысячи миротворцев из других стран, выделит дополнительные средства в бюджет миссий и создаст уникальную структуру — постоянный корпус быстрого реагирования из 8 тысяч человек. Все обещания были выполнены.

Впрочем, представители Китая остаются осторожными в своих заявлениях. Поддерживая уже согласованные миссии, они воздерживаются от комментариев о возможном участии миротворцев в самых противоречивых конфликтах — сирийском и украинском.

Китайский лидер

Помимо идеологических мыслей о концепции «гармоничного мира» в развитии своего миротворческого потенциала Китай руководствуется и прагматическими соображениями. Концентрация миротворцев в Африке облегчает поддержку стабильности в крайне важном для Китая регионе. Готовые к рискам китайские инвесторы на континенте проявляют намного больше активности чем западные предприниматели, не только вкладываясь в местную инфраструктуру, но и открывая целые программы по подготовке персонала и культурному обмену. В 2006 году в Африке жили 80 тысяч китайцев — сейчас число переехавших превысило миллион.

Что еще важнее, Африка остается главным поставщиком стратегических ресурсов — включая нефть и металлы — для КНР. Военная база в Джибути помогает контролировать морские пути поставок, а миротворческие миссии обеспечивают безопасность на самом континенте. К тому же поддержка миротворческих операций — сравнительно простой способ предложить альтернативу военному присутствию Франции, сохранившемуся в Африке после деколонизации. Объемы инвестиций Китая в африканские страны растут: если в период с 2007 по 2010 год КНР вложила в их экономику 52,8 миллиарда долларов, то в период с 2015 по 2018-й — 121 миллиард.

Пользу от миротворчества получает и Народно-освободительная армия. Помимо знакомства с коллегами из других стран и возможными местами будущих операций, причисленные к миссиям китайские военнослужащие приобретают наиболее приближенный к боевым условиям опыт, который возможно получить в другой стране, не начиная полномасштабную военную операцию. Китайская армия ограничена в возможностях удаленного развертывания сил — миротворчество дает уникальный доступ к новым районам.

Во время участия в операциях китайские военнослужащие и специалисты подчиняются только командованию ООН и технически действуют только в международных интересах. Однако надев новую форму, они не перестают быть гражданами КНР. Опыт и новые связи с местными силовыми структурами они привозят на родину. На этой основе может строиться дальнейшая китайская экспансия в Африку.

Потенциал удаленного развертывания есть и у созданных Китаем для ООН сил быстрого реагирования. Корпус состоит из шести пехотных батальонов, инженерных и медицинских команд, а также транспортных кораблей и самолета. Он будет находиться в постоянной готовности к отправке в район новых операций по приглашению Совета Безопасности.

Лидерство в миссиях также выгодно отличает Китай от других азиатских стран, которые часто считают более демократичными. Из-за особенной позиции по глобальной безопасности ограничений в использовании вооруженных сил Япония почти не участвует в миротворчестве, за что неоднократно подвергалась критике. Ее правительство пытается компенсировать отсутствие своих военных специалистов крупными пожертвованиями и созданием различных фондов экономической помощи, но их вложения в ООН все еще уступают в масштабе китайским. То же самое можно сказать и о Южной Корее.