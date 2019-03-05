The New York Times (США): Индия и ее «старомодные» вооруженные силы

Это был не самый благоприятный момент для вооруженных сил, на которые Соединенные Штаты делают ставку, пытаясь таким образом сдержать растущее влияние Китая.

Один пилот военно-воздушных сил Индии, участвовавший на прошлой неделе в поединке с самолетом военно-воздушных сил Пакистана, оказался за линией фронта и на короткое время стал пленником.

Этот индийский пилот невредимым вернулся домой, хотя был потрясен и получил несколько царапин, однако его самолету, устарелому МиГ-21, повезло еще меньше.

Воздушный бой, первый между этими двумя враждующими странами Южной Азии за почти пять лет, оказался редким испытанием для вооруженных сил Индии, а его исход ошеломил наблюдателей. Весьма показательной можно считать потерю Индией самолета на прошлой неделе в конфликте со страной, вооруженные силы которой почти вполовину меньше, а военный бюджет составляет лишь четверть от индийского, хотя не являются секретом и те вызовы, с которыми сталкиваются вооруженные силы Индии.

На самом деле, вызывает озабоченность то состояние, в котором находятся индийская армия.

Если завтра начнутся интенсивные боевые действия, то Индия, согласно правительственным данным, будет способна обеспечить свои войска боеприпасами лишь в течение десяти дней. Кроме того, военная техника на 68% настолько старая, что официально признана «старомодной».

«Нашим войскам не хватает современной техники, ведь они должны проводить операции, характерные для военных действий XXI века», — отметил Гаурав Гогой (Gaurav Gogoi), законодатель и член постоянного парламентского комитета по обороне.

Американские официальные лица, на которых возложена задача по усилению альянса с Индией, с разочарованием говорят о своей миссии: раздутый бюрократический аппарат затрудняет процесс продажи вооружений и проведение совместных учений, а военно-морские силы, сухопутные силы и военно-воздушные силы Индии, скорее, соперничают, чем сотрудничают между собой.

Какими бы ни были проблемы, Соединенные Штаты решительно настроены на то, чтобы в ближайшие годы сделать Индию своим ключевым союзником и использовать ее для сдерживания растущих региональных амбиций Китая.

В прошлом году, когда министр обороны Джим Мэттис объявил о том, что Пентагон переименовывает свое Тихоокеанское командование в Индо-Тихоокеанское командование, он подчеркнул важность Индии в меняющемся мировом порядке.

«Это наше главное боевое командование, — сказал г-н Мэттис, покинувший Пентагон в конце прошлого года. — Речь идет о постоянном наблюдении за более чем половиной поверхности Земле, а также о тесных контактах с этим регионом и его разнообразным населением — от Голливуда до Болливуда».

Американские военные стали считать приоритетным альянс с Индией в тот момент, когда их тесные и складывавшиеся в течение более двух десятилетий отношения с Пакистаном стали портится. Официальные лица Соединенных Штатов обеспокоены тем, что Пакистан недостаточно интенсивно ведет борьбу с терроризмом, однако власти этой страны отвергают подобные обвинения.

Всего за десять лет продажи Соединенными Штатами вооружений Индии увеличились почти с нуля до 15 миллиардов долларов. Однако Пакистан все еще может рассчитывать на мощный арсенал поставленного Америкой оружия.

По словам индийских официальных лиц, Пакистан использовал один из своих истребителей F-16 для атаки на прошлой неделе на индийский МиГ-21, который в результате был сбит. Исламабад отверг эти сообщения, однако в воскресенье представители посольства США в Исламабаде заявили, что Соединенные Штаты занимаются проверкой поступившей информации. Возможно, использование истребителя F-16 для нападения на соседнее государство является нарушением соглашения о продаже.

«Мы в курсе этих сообщений и пытаемся получить дополнительную информацию, — подчеркивается в заявлении посольства. — Мы очень серьезно воспринимаем все обвинения в неправомерном использовании оборонительного оружия».

Какими бы ни были проблемы у вооруженных сил Индии, контакты с индийскими военными, несомненно, являются привлекательными в стратегическом отношении для Соединенных Штатов как из-за расположения страны, так и из-за ее размеров.

Индия скоро станет самой большой по численности населения страной, поскольку к 2024 году она опередит по этому показателю Китай. Индия имеет протяженную границу с южной и западной частью Китая, а также контролирует важные территориальные воды, необходимые Китаю для его морских торговых путей.

Все это может помочь Соединенным Штатам окружить своего соперника.

«Сама демография Индии, ее долгосрочный военный потенциал, ее географическая протяженность — все это крайне важно», — подчеркнул Джефф Смит (Jeff Smith), научный сотрудник, специалист по Южной Азии расположенного в Вашингтоне фонда «Наследие» (Heritage Foundation) и автор книги «Холодный мир: китайско-индийское соперничество в XXI веке» (Cold Peace: China-India Rivalry in 21st Century).

«В то время, как Китай находится на подъеме, а Соединенные Штаты испытывают проблемы с сохранением своего доминирования, Вашингтон нуждается в еще не определившемся в своем выборе государстве для того, чтобы в XXI веке склонить чашу весов в свою пользу, — подчеркнул г-н Смит. — И этим неопределившимся государством является Индия. Соединенные Штаты знают это и намерены проявлять терпение».

Что касается индийских военных, то для них финансирование остается самым большим вызовом.

В 2018 году Индия объявила о том, что ее военный бюджет составил около 45 миллиардов долларов. Для сравнения — военный бюджет Китая в 2018 году равнялся 175 миллиардам долларов. В прошлом месяце Дели сообщил о том, военный бюджет страны в очередной раз составит 45 миллиардов долларов.

Однако вопрос не в том, сколько денег Индия тратит на свои вооруженные силы, а в том, каким образом она их расходует.

Большая часть денег направляется на заработную плату 1,2 миллиона военнослужащих, состоящих на действительной военной службе, а также на выплату военных пенсий. Лишь 14 миллиардов будут использованы на приобретение нового военного оборудования.

«В тот момент, когда современные армии вкладывают огромные средства в модернизацию своих информационных и технических возможностей, мы должны делать то же самое», — сказал член Парламента г-н Гогой.

В отличие от Китая, где авторитарное правительство по своему усмотрению определяет военную политику, Индия является демократией со всей присущей ей неразберихой.

Вариант сокращения численности вооруженных сил для получения возможности направить больше средств на закупку современного оборудования не является столь простым, как может показаться. Вооруженные силы Индии уже давно являются источником рабочих мест в стране, где существует проблема занятости. Вероятнее всего, этот вопрос будет очень важным в ходе выборов, запланированных на конец весны этого года.

Премьер-министр Нарендра Моди победил на выборах в 2014 году, пообещав реформировать экономику и создать один миллион рабочих мест, которые ежемесячно необходимы для удовлетворения потребностей постоянно растущей рабочей силы. Однако прямо накануне выборов г-н Моди положил на полку свои обещания по поводу экономических реформ и занялся обычными популистскими мерами.

«Основное внимание нынешнего правительства должно быть сфокусировано на экономическом развитии, которое и обеспечивает военную силу, — отметил Амит Каушиш (Amit Cowshish), бывший финансовый советник министра обороны по приобретению военного оборудования. — Именно это сделал Китай: китайцы сфокусировали внимание на развитии своей экономики, а затем сфокусировали внимание на том, чтобы создать основы для своей нынешней позиции в военной области. Отличие состоит в том, что Китай начал этот процесс на 20 или 30 лет раньше нас с точки зрения экономической либерализации».

Правительственные чиновники в Нью-Дели говорят, что пытаются улучшить жизнь своих граждан на самом необходимом уровне — ликвидировать высокий процент неграмотности, совершенствовать санитарную инфраструктуру, если назвать только два примера, — поэтому правительству сложно направлять больше денег на военные нужды в то время, когда Китай постоянно осуществляет вторжение по воде и по земле на индийский задний двор.

Китай значительно опережает своего соперника по темпам роста и создает прочный средний класс, являющийся источником налоговых поступлений. Бурный рост китайской экономики позволяет ему проводить агрессивные инвестиции и закупать самую современную военную технику, а также производить ее у себя дома.

Индия в настоящее время отстает, поскольку в современных вооруженных конфликтах применяется новейшее вооружение, а не крупные и характерные для прошлых лет армии вторжения. Хотя Индия занимает пятое место в мире по военным расходам, лишь четверть из ее оборонного бюджета в этом году будет потрачена на закупку новой военной техники.

Закупка военного оборудования является медленным процессом, а в Индии он идет еще медленнее из-за раздутой бюрократии.

Существуют также подозрения относительно коррупции.

В настоящее время г-н Моди подвергается резкой критике со стороны оппозиции по поводу туманной сделки по приобретению у Франции 36 истребителей «Рафаль» (Rafal) на сумму 8,9 миллиарда долларов. Его политические оппоненты называют это соглашение коррупционным для того, чтобы дискредитировать премьер-министра перед выборами.

Эта сделка позволит Индии заменить стареющий флот своих самолетов МиГ-21 и других истребителей. А в субботу г-н Моди отплатил своим критикам той же монетой и заявил, что Индия была бы лучше подготовлена к произошедшему на прошлой неделе вооруженному конфликту, если бы у нее в распоряжении уже были истребители «Рафаль».