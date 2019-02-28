«Красный уровень» угрозы объявлен в метро Дели

Дополнительные меры безопасности введены в метрополитене Дели . Это было сделано в связи с эскалацией конфликта в Кашмире.

«Во всем метрополитене Дели в соответствии с рекомендациями служб безопасности объявлен красный уровень угрозы», — сообщает интернет-портал газеты «Таймс оф Индиа» со ссылкой на свой источник.

Накануне пакистанская армия сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. При этом были задержаны два индийских пилота. В свою очередь МИД Индии сообщал, что в результате инцидента ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.

Ранее News.ru писал, что МИД России отреагировал на эскалацию напряжения между Индией и Пакистаном. Во внешнеполитическом ведомстве выразили серьёзную обеспокоенность обострением ситуации вдоль демаркационной линии в Кашмире. Дипломаты призвали обе стороны конфликта к сдержанности и активизации усилий по урегулированию разногласий мирными средствами.