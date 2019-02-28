Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Красный уровень» угрозы объявлен в метро Дели 

News.ru + ещё 2 3 часа назад
Фото: Javed Dar, via www.imago-images/Global Look Press
Дополнительные меры безопасности введены в метрополитене Дели. Это было сделано в связи с эскалацией конфликта в Кашмире.
«Во всем метрополитене Дели в соответствии с рекомендациями служб безопасности объявлен красный уровень угрозы», — сообщает интернет-портал газеты «Таймс оф Индиа» со ссылкой на свой источник.
Накануне пакистанская армия сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир. При этом были задержаны два индийских пилота. В свою очередь МИД Индии сообщал, что в результате инцидента ВВС Индии сбили один пакистанский истребитель, но при этом потеряли один собственный самолет.
Ранее News.ru писал, что МИД России отреагировал на эскалацию напряжения между Индией и Пакистаном. Во внешнеполитическом ведомстве выразили серьёзную обеспокоенность обострением ситуации вдоль демаркационной линии в Кашмире. Дипломаты призвали обе стороны конфликта к сдержанности и активизации усилий по урегулированию разногласий мирными средствами.
News.ru: последние новости
Император Японии отмечает 30-летие правления Власти Вьетнама депортировали «двойника» Ким Чен Ына Таможня перехватила тысячи бутылок водки для Ким Чен Ына
Комментарии
Азия , В мире , МИД , Дели
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Нетаньяху предупредил Путина о войне
Политика
Самойлова отреагировала на скандал на Украине
В мире Украина
В РФ объяснили отказ Украины от Евровидения-2019
Политика Украина
«Девять шурупов и пластина»: Билан перенес операцию
Шоу-бизнес
Житель Улан-Удэ дважды ограбил одну и ту же женщину
Криминал Происшествия
Путин рассказал о службе отца в спецназе НКВД
Политика
Пакистан и Индия снова устроили перестрелку
Азия В мире
Бипедального робота-курьера оснастили руками
Технологии Наука и техника
Генерал-полковника жестоко избили в Москве
Происшествия
Бой над Кашмиром: МиГ-21 одержал верх над Ф-16
Азия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение