Пакистан и Индия снова устроили перестрелку

Пакистан и Индия снова обстреляли друг друга

Пакистан обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Уточняется, что инцидент произошел около 06:00 по местному времени (03:30 мск) в округе Пунч. Индийские войска отразили удар.

До этого сообщалось лишь о боевых столкновениях в воздушном пространстве стран. Воздушный бой произошел на следующий день после того, как индийская авиация нанесла удар по лагерю террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмир теракт, в результате которого погибли 45 человек.