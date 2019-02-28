Пакистан и Индия снова устроили перестрелку

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Пакистан и Индия снова обстреляли друг друга 

Lenta.ru + ещё 19 3 часа назад
Пакистан обстрелял населенные пункты в северном индийском штате Джамму и Кашмир. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Уточняется, что инцидент произошел около 06:00 по местному времени (03:30 мск) в округе Пунч. Индийские войска отразили удар.
До этого сообщалось лишь о боевых столкновениях в воздушном пространстве стран. Воздушный бой произошел на следующий день после того, как индийская авиация нанесла удар по лагерю террористической группировки «Джаиш-е-Мухаммад» в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за совершенный 14 февраля в Джамму и Кашмир теракт, в результате которого погибли 45 человек.
Исламабад подчеркивает, что не желает развязывать войну с Индией. При этом, по утверждению источников газеты The Times of India, пакистанский премьер-министр Имран Хан провел совещание с участием командования ядерных сил.
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Азия , Видео , В мире , Газета The Times , Джамму , Пакистан
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