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Пакистан передал Индии задержанного пилота 

RT на русском + ещё 61 1 час назад
Фото: Hindustan Times globallookpress.com
Власти Пакистана передали задержанного пилота представителям посольства Индии. Об этом сообщает IANS в Twitter.
«Вечером 1 марта в приграничном посёлке Вагах пилот ВВС Индии был передан официальным представителям посольства Индии в Пакистане», — говорится в сообщении.
Как отмечается, к настоящему времени лётчик уже вернулся на родину.
Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан объявил о намерении передать Индии задержанного пилота в пятницу, 1 марта.
26 февраля индийские ВВС нанесли удары по лагерям боевиков в районе границы, разделяющей Индию и Пакистан в спорном Кашмире. Позднее армия Пакистана сбила два самолёта ВВС Индии и арестовала двух индийских пилотов.
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Азия , В мире , Индия , Пакистан
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