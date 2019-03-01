Пакистан передал Индии задержанного пилота

Власти Пакистана передали задержанного пилота представителям посольства Индии. Об этом сообщает IANS в Twitter.

«Вечером 1 марта в приграничном посёлке Вагах пилот ВВС Индии был передан официальным представителям посольства Индии в Пакистане», — говорится в сообщении.

Как отмечается, к настоящему времени лётчик уже вернулся на родину.

Ранее премьер-министр Пакистана Имран Хан объявил о намерении передать Индии задержанного пилота в пятницу, 1 марта.

26 февраля индийские ВВС нанесли удары по лагерям боевиков в районе границы, разделяющей Индию и Пакистан в спорном Кашмире. Позднее армия Пакистана сбила два самолёта ВВС Индии и арестовала двух индийских пилотов.