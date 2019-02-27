Индия и Пакистан угрожают «взорвать» Азию

Индия и Пакистан как никогда оказались близки к очередной, четвёртой за 70 лет войне. Обмениваясь авиаударами, стороны начали нести потери на земле и в воздухе, из-за чего уже пострадало международное пассажирское авиасообщение. Какими военными потенциалами обладают Дели Исламабад , и как дальше будет развиваться военный конфликт двух ядерных держав?

Когда говорится о возможном противостоянии двух ядерных держав — обычно представляется противостояние России США или же Китая и США. Однако события последних дней показывают, что не стоит забывать и про совсем другие ядерные державы с давним противостоянием — Индию и Пакистан. В среду пресс-секретарь Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур заявил: «ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в воздушном пространстве Пакистана». По его словам, они нарушили воздушное пространство страны в спорном регионе Кашмир.

Также стало известно, что самолеты ВВС Пакистана, нарушив линию разграничения в Кашмире, нанесли удары близ позиций индийской армии на территории подконтрольного Индии штата Джамму и Кашмир. Кроме того, в сети появилось видео допроса якобы пилота сбитого Пакистаном индийского самолета.

Информацию об атаке подтвердили и индусы, но лишь отчасти — они сообщили только об одном потерянном в воздушном бою с пакистанцами истребителе МиГ-21, пилот которого числится пропавшим без вести. При этом официальный представитель индийского МИД Равиш Кумар добавил, что Индия не оставила это безнаказанным: «Пакистанская авиация была своевременно обнаружена и индийские ВВС дали мгновенный ответ. В этом воздушном инциденте один истребитель ВВС Пакистана был сбит самолетом МиГ-21 индийских военно-воздушных сил». Однако эту информацию представители Пакистана опровергают.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что пока рано судить о том, за счет чего ВВС Пакистана смогли, как заявляют в Исламабаде, сбить два индийских истребителя.

«ВВС Пакистана — это сборная солянка. Там есть китайские и французские истребили, например, «Миражи», есть американские F-16 и другая техника. Поступает противоречивая информация. Индусы говорят про один самолет, пакистанцы говорят про два самолета», — заявил Леонков газете ВЗГЛЯД.

Очередной виток конфликта между двумя крупными быстроразвивающимися государствами Азии начался в середине февраля, когда в городе Пулвама на северо-западе штата Джамму и Кашмир прогремел взрыв. Целью террористов была индийская военная колонна. Погибло 44 человека. И хотя официальный Исламабад отверг свою причастность к теракту, Дели это не убедило.

Во вторник индийские ВВС нанесли удар по тренировочному лагерю исламистской группировки «Джаиш-е-Мухаммад» на территории, которая взяла на себя ответственность за теракт в Пулваме. В операции участвовали 12 многоцелевых истребителей «Мираж» 2000. В ответ на это министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что армия страны готова дать ответ на любую агрессию, что она и продемонстрировала.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, «индо-пакистанский инцидент» — далеко не новое понятие. Индуистская и мусульманская части бывшей Британской Индии пережили три полномасштабные войны, причем две из-за Кашмира, а третью — из-за сепаратистов, точнее из-за поддержки Индией борцов за независимость Восточного Пакистана (ныне Бангладеш ). К счастью, все войны случились до того, как обе державы обзавелись ядерным оружием. Но и после этого имело место несколько «малых войн» — например, почти двадцатилетний конфликт в горах Каракорума и Каргильская война в том же Кашмире в 1999 году. Менее масштабные обострения и вовсе не поддаются учету — так, в предыдущий раз Индия и Пакистан оказывались на грани войны в 2016 году.

Официальная Москва отреагировала на новое обострение между Дели и Исламабадом обеспокоенностью. «Мы серьезно озабочены этой ситуацией, Индия и Пакистан — дружественные России государства», — заявил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов

По его словам, складывающаяся ситуация «говорит о том, насколько взаимоотношения между двумя этими важными государствами крайне важны для стабильности всего региона». «Мы очень надеемся, что возникшая напряженность будет нейтрализована как можно быстрее», — добавил Кабулов, выразив при этом сомнение в том, что эта эскалация может оказать значительный эффект на процесс афганского урегулирования.

Из-за конфликта уже пострадало авиасообщение России и Таиланда. Так, самолет Boeing 777-312 авиакомпании «Аэрофлот» , летевший из Москвы в Бангкок, вынужденно сел в аэропорту Ташкента. И эксперты ожидают, что цены на такие перелеты могут теперь повыситься. Агентство ANI со ссылкой на несколько знакомых с ситуацией источников также сообщает, что летящие через Кашмир гражданские самолеты возвращаются обратно или меняют курс. Впрочем, нельзя в этом контексте не отметить цивилизованность подхода Дели и Исламабада, закрывших, в отличие от Украины в 2014 году, в связи с обострением ситуации авиасообщение вдоль границы.

Теперь с учетом скорости развития событий встает вопрос, во что же выльется нынешний обмен ударами, и может ли индо-пакистанский конфликт «взорвать» всю Азию. Главный научный сотрудник Центра евразийских исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД Андрей Володин надеется, что конфликт не выйдет за пределы «локальных ответных мер» со стороны двух государств.

«Индия и Пакистан насыщены оружием массового уничтожения (ОМУ). Эти государства находятся на весьма ограниченной территории и любые крупные военные действия могут перерасти в конфликт с применением ОМУ», — предупредил Володин в беседе с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД.

В свою очередь начальник сектора Азии Российского института стратегических инициатив ( РИСИ ) Борис Волхонский убежден, что сам факт уничтожения самолетов может служить «некоторым предостережением против дальнейших проникновений в чужое воздушное пространство». Другой фактор — обладание странами ядерным оружием.

«Самоубийц нет ни в Индии, ни в Пакистане. Возможно, будет еще обмен ударами, но я надеюсь, что в конечном итоге все будет решаться дипломатическим путем», — заявил он газете ВЗГЛЯД.

Надо отметить, что премьер-министр Пакистана Имран Хан высказался как раз в таком ключе, указав на необходимость сесть за стол переговоров с руководством Индии.

«История учит нас тому, что войны полны просчетов. Я хочу спросить Индию: можем ли мы себе позволить просчитаться, учитывая то, каким оружием мы располагаем», — сказал Хан.

Волхонский призвал также учитывать, что обе страны живут не в безвоздушном пространстве, в регионе сталкиваются интересы разных геополитических игроков (России, Китая и США) и к разрешению ситуации будут подключаться другие государства.

Правда, Андрей Володин уверен, что мировые державы вряд ли смогут повлиять на позиции Исламабада и Дели.

«Естественно, Россия не имеет возможности повлиять на урегулирование взаимоотношений между Индией и Пакистаном. Я сомневаюсь, что такой возможностью обладают США или Китай. Нужно научиться договариваться правительствам двух стран, как это в свое время уже происходило при индийском премьер-министре Атале Бихари Ваджпаи», — отметил он.

«Ситуация развивается по плохому сценарию. Мне непонятно, кто устроил теракт, из-за которого все началось, но я думаю, что это произошло не без вмешательства американцев. Думаю, это была некоего рода провокация, которая сталкивает две страны», — заявил в свою очередь Алексей Леонков.

В то же время Борис Волхонский уверен, что причиной эскалации конфликта не стало вмешательство третьих сторон. Он напомнил, что кашмирский конфликт затяжной и обострения «происходят периодически».

«Нынешнее обострение самое серьезное за последние годы… Но вся эта история тянется достаточно давно и обстрелы территории периодически происходят. Я не думаю, что США были спонсором именно этой ситуации. Понятно, что ситуация неуправляемого хаоса — один из элементов американской политики, но в данном случае этот вопрос двусторонних отношений», — подчеркнул эксперт.

По его словам, нынешней эскалации способствовало несколько факторов. Главный заключается в том, что ни одна страна не хочет уступать.

«Для Индии это особенно важно, потому что весной там пройдут выборы и победа для правящей партии не гарантирована. Поэтому правительству важно показать свое сопротивление», — сказал Волхонский.

Что же касается расклада сил, то в военном плане Пакистан заметно уступает мощному соседу, считает Леонков. Эксперт напомнил, что в Центральной Азии Индия по оснащению вооруженных сил занимает первое место. Только боевых бронированных машин (танки, БТР, артиллерийские установки) — около 6 тыс. единиц, а у Пакистана в два раза меньше.

«Примерно такое же соотношение по летательным аппаратам. Но не стоит забывать, что у Индии еще есть средства ПВО, плюс достаточно мощный флот по сравнению с пакистанским. И по ракетному вооружению индусы вырывались далеко вперед. У них есть ракеты «Агни» различных модификаций, которые способны нести ядерное оружие», — пояснил Леонков.

Есть и у Пакистана средства доставки ядерного оружия, «но в основном это бомбы, но не исключено, что они поставят ядерные головки на ракеты».

«Грубо говоря, Пакистан в два раза уступает армии Индии. У Индии под ружьем стоит свыше 1,2 млн человек, у Пакистана — около 600 тыс. Военный бюджет Индии превышает пакистанский примерно в шесть раз. Пакистан по отношению к Индии выглядит не очень хорошо. Но надо понимать, что помимо Индии у Пакистана есть проблемы на севере, где боевики «Исламского государства» уже хозяйничают в некоторых провинциях на границе с Афганистаном. Правда, у Пакистана есть негласный союзник в лице США. Через территорию Пакистана Америка осуществляет логистику в поддержание своих войск в Афганистане», — подытожил Алексей Леонков.

Кроме того, не стоит забывать, что Пакистан всегда старался держать свои вооруженные силы в паритете с Индией, отметил соебседник. В основном это вооружения стран НАТО , в частности, США, как основного поставщика, и Франции. Например, сухопутная артиллерия — в основном американская (M-109 и M-110). Среди бронетехники целая смесь.